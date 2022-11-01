أثارت الفنانة الجزائرية، ياسمين بلقاسم، التي أدت أنشودة “من أجلك عشنا يا وطني” بإحساس بالغ، سخرية رواد شبكات التواصل الاجتماعي بسبب بكائها على كلب من نوع “كانيش”.

وظهرت الفنانة في فيديو عبر ستوري حسابها على إنستغرام وهي تبكي بحرقة بعدما فشلت في تحمل مسؤولية تبني الكلب، لتنهال عليها التعليقات المستهزئة.

وقالت بلقاسم وهي في حالة من التأثر إنها مضطرة لإعادة الكلب لأنها تعبت جدا ولا تستطيع تحمل مسؤوليته، وإن تركته أكثر فسوف تتعلق به أكثر.

وأضافت إنها تعبت نفسيا، وزوجها إسلام لا يستطيع العمل والتركيز في العمل وهي لا تستطيع مراقبته وحدها أو حتى عقابه!

وقال نشطاء إن بلقاسم بالغت كثيرا في النحيب على كلب عاش معها أياما معدودات وكان يكفي أن ترده لأصحابه دون دراما، فيما استنكر آخرون التفاهة التي وصل إليها من يسمون بالمؤثرين.

واعتبر البعض ما قامت به سقوطا حرا، إذ لطالما لامست القلوب بصوتها الملائكي الذي أدت به أنشودة “من أجلك عشنا يا وطني”، فشتان بين البكاء على الوطن والبكاء على كلب حسبهم.

وأعلنت ياسمين بلقاسم منذ أيام قليلة تبنيها لكلب صغير من فصيلة الكانيش، أطلقت عليه لقب “فانسي”، الذي استوحته ربما من ماركة عطور شهيرة، أو في دلالة لحبها الكبير لهذه الماركة.

ولأنها أوضحت سابقا بأن سبب إقبالها على تبني الكلب هو كسر عقدة الخوف من تربية الأطفال، فقد هاجمها كثيرون وقالوا بأنها بتصرفها هذا تعطي انطباعا بأنها ليست أهلا للإنجاب.

ياسمين بلقاسم تغادر الجزائر لتستقر في تركيا

وغادرت بلقاسم أرض الجزائر لتستقر نهائيا بتركيا شهر سبتمبر من العام 2021، وأعلنت خبر انتقالها رفقة زوجها للعيش في إسطنبول عبر حسابها على إنستغرام بالقول: “فصلٌ جديد .. اخترنا أن نكتُبَه في بلد آخر .. تاركين خلفنا كل الذكريات التي عِشناها في ذلك البلد الجميل”.

وأضافت: “نحن ممتنّون لأرض الجزائر الطيّبة.. لكل الدروس والهدايا التي شهِدناها على أرضها المباركة.. شكرا لكل من مدّنا بالشجاعة الكافية (سواء عن قصدٍ أو عن غير قصد) لنترُك منطقة راحتنا و نأخُذ قفزةً نحو غدٍ أفضل”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل الفنانة للعيش في بلد آخر، حيث قدم الكثيرون تهانيهم لها على حسن اختيارها، فيما تأسف البعض على مغادرة المتميزين أرض الوطن.

في ذات السياق علق آخرون بالقول “صاحبة “من أجلك عشنا يا وطني” تغادر للعيش في تركيا وصاحب “سوف نبقى هنا” غادر للعيش في كندا”.

يذكر أن صاحب النشيد الخالد “من أجلك عشنا يا وطني” هو الشاعر الجزائري عمر البرناوي، وقد أعاد آداءها العديد من الفنانين، منهم ياسمين بلقاسم التي دغدغت الأحاسيس بها.