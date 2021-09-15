مؤدية أنشودة “من أجلك عشنا يا وطني” تغادر الجزائر لتستقر في تركيا

غادرت الفنانة الجزائرية، ياسمين بلقاسم، التي أدت أنشودة “من أجلك عشنا يا وطني” بإحساس بالغ، أرض الجزائر لتستقر نهائيا بتركيا.

وأعلنت بلقاسم خبر انتقالها رفقة زوجها للعيش في إسطنبول عبر حسابها على إنستغرام بالقول: “فصلٌ جديد .. اخترنا أن نكتُبَه في بلد آخر .. تاركين خلفنا كل الذكريات التي عِشناها في ذلك البلد الجميل”.

وأضافت: “نحن ممتنّون لأرض الجزائر الطيّبة.. لكل الدروس والهدايا التي شهِدناها على أرضها المباركة.. شكرا لكل من مدّنا بالشجاعة الكافية (سواء عن قصدٍ أو عن غير قصد) لنترُك منطقة راحتنا و نأخُذ قفزةً نحو غدٍ أفضل”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل الفنانة للعيش في بلد آخر، حيث قدم الكثيرون تهانيهم لها على حسن اختيارها، فيما تأسف البعض على مغادرة المتميزين أرض الوطن.

في ذات السياق علق آخرون بالقول “صاحبة “من أجلك عشنا يا وطني” تغادر للعيش في تركيا وصاحب “سوف نبقى هنا” غادر للعيش في كندا”.

يذكر أن صاحب النشيد الخالد “من أجلك عشنا يا وطني” هو الشاعر الجزائري عمر البرناوي، وقد أعاد آداءها العديد من الفنانين، منهم ياسمين بلقاسم التي دغدغت الأحاسيس بها.