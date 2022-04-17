-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مؤرخ: “وثيقة اعتراف الجزائر بجمهورية فرنسا موجودة لدى الأمم المتحدة”

الشروق أونلاين
  • 101
  • 0
مؤرخ: “وثيقة اعتراف الجزائر بجمهورية فرنسا موجودة لدى الأمم المتحدة”
أرشيف
محمد العربي زبيري

ذكر الباحث والمؤرخ الجزائري محمد العربي زبيري أن الجزائر كانت قائمة كدولة عظمى قبل الاستعمار الفرنسي. مشيرا إلى احتفاظ الأمم المتحدة بوثيقة اعتراف الدولة الجزائرية بجمهورية فرنسا.

وقال زبيري في محاضرة بمقر حزب جبهة التحرير الوطني مساء السبت، إنّ الجزائر كانت قبل الاحتلال الفرنسي “دولة عظمى لها مكانتها السياسية والعسكرية والثقافية. وقد فرضت وجودها في كل المجالات”.

وأكّد زبيري في محاضرته:”الجزائر كانت دولة عظمى قبل العدوان الفرنسي. عكس ما تروج له بعض الأصوات المعادية لبلادنا، بأن فرنسا هي التي أسست الدولة الجزائرية”.

واستشهد المؤرخ بما قام به بابا احسن حاكم الجزائر بين سنة 1792 إلى 1798، عندما بادر بمساعدة فرنسا جراء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي كانت تمر به بعد ثورتها لتأسيس الجمهورية الأولى.

وقال زبيري في هذا السياق إنّ “وثيقة اعتراف الجزائر بجمهورية فرنسا، موجودة حاليا على مستوى منظمة الأمم المتحدة”.

وتابع يقول:”كيف يمكن لدولة لا وجود لها تاريخيا، مثلما يدعي بعض السياسيين والمفكرين الفرنسيين، أن تعترف بالنظام الفرنسي الجديد؟”.

وأضاف أنّ:”المقاومات الشعبية التي خاضها رجال عظماء للتصدّي للاحتلال الفرنسي، تؤكد تمسّك الشعب الجزائري بأرضه وحريته وهويته وثقافته”.

مقالات ذات صلة
10 سنوات حبسا نافذا لمُضارب بقوت الجزائريين

10 سنوات حبسا نافذا لمُضارب بقوت الجزائريين

بلاني للشروق: أي امتداد محتمل للاعتداءات المغربية إلى الأراضي الجزائرية يعتبر ذريعة حرب

بلاني للشروق: أي امتداد محتمل للاعتداءات المغربية إلى الأراضي الجزائرية يعتبر ذريعة حرب

شواء سهرات رمضان.. خطر صحّي يهدّد بعودة كورونا

شواء سهرات رمضان.. خطر صحّي يهدّد بعودة كورونا

تعاون جزائري أمريكي في مجال إنتاج الأدوية المبتكرة

تعاون جزائري أمريكي في مجال إنتاج الأدوية المبتكرة

شابان يختطفان فتاة ويحتجزانها داخل بيت فوضوي بعنابة

شابان يختطفان فتاة ويحتجزانها داخل بيت فوضوي بعنابة

لجنة الفتوى تفصل في أزيد من 50 مسألة خلافية

لجنة الفتوى تفصل في أزيد من 50 مسألة خلافية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد