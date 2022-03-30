مؤسسات “أناد” المتعثرة.. الوزارة تعلن عن إجراءات جديدة

دعت مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، أصحاب مؤسسات “أناد” المتعثرة إلى التسجيل الكترونيا للاستفادة من مسح غرامات التأخير.

وأكدت الوزارة في بيان لها: “في اطار متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة خاصة تلك المتعلقة بالمتابعات القضائية, تدعوا مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, كافة أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد (أنساج سابقا) والتي لم تعف من المتابعات القضائية من طرف البنوك ولم يستفد أصحابها من إجراءات مسح غرامات التأخير إلى التسجيل على الرابط من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الغرض”.

وأضاف البيان “يمكن للمؤسسات المعنية التسجيل الكترونيا عبر الرابط الذي وضعته مصالح الوزير المنتدب بصفحتها على فايسبوك”.