مؤسسات الشباب مدعوة للمشاركة في مناقصات للفوز بصفقات في عدة قطاعات

دعت مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة جميع المؤسسات الممولة من قبل وكالة ”أناد” إلى المشاركة في مناقصة للفوز بصفقات في عدة قطاعات.

وأوضح بيان للوزارة المنتدبة، الخميس، أن هذا القرار جاء في اطار الإتقاقية المبرمة مع مختلف الدوائر الوزارية، من أجل تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من الحصول على حصة من مشاريع المؤسسات الاقتصادية العمومية.

وأشارت إلى أن جميع المؤسسات الممولة من قبل وكالة ”أناد” مدعوة إلى التسجيل على الرابط https://bit.ly/3GzXE3e. للمشاركة في المناقصة من أجل الخدمات التالية :

– خياطة و بيع معدّات الحماية الفردية ( ألبسة العمل ، أحذية السلامة ، خوذة ، نظارات الأمان)

– استرجاع النفايات ( الزيوت ، العجلات ،البطاريات ، الخشب ، معادن الحديد ، الورق…)