-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

مؤسسات الشباب مدعوة للمشاركة في مناقصات للفوز بصفقات في عدة قطاعات

الشروق أونلاين
  • 53
  • 0
مؤسسات الشباب مدعوة للمشاركة في مناقصات للفوز بصفقات في عدة قطاعات

دعت مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة جميع المؤسسات الممولة من قبل وكالة ”أناد” إلى المشاركة في مناقصة للفوز بصفقات في عدة قطاعات.

وأوضح بيان للوزارة المنتدبة، الخميس، أن هذا القرار جاء في اطار الإتقاقية المبرمة مع مختلف الدوائر الوزارية، من أجل تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من الحصول على حصة من مشاريع المؤسسات الاقتصادية العمومية.

وأشارت إلى أن جميع المؤسسات الممولة من قبل وكالة ”أناد” مدعوة إلى التسجيل على الرابط https://bit.ly/3GzXE3e. للمشاركة في المناقصة من أجل الخدمات التالية :

– خياطة و بيع معدّات الحماية الفردية ( ألبسة العمل ، أحذية السلامة ، خوذة ، نظارات الأمان)

– استرجاع النفايات ( الزيوت ، العجلات ،البطاريات ، الخشب ، معادن الحديد ، الورق…)

مقالات ذات صلة
إجراءات عاجلة لاستقرار اللحوم

إجراءات عاجلة لاستقرار اللحوم

أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. خطوة جديدة لتسريع المشروع

أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري.. خطوة جديدة لتسريع المشروع

الجدل بشأن رسوم التجارة الالكترونية.. أول تعليق للجمارك

الجدل بشأن رسوم التجارة الالكترونية.. أول تعليق للجمارك

هذه خطة وزارة النقل لتخفيف الازدحام عن العاصمة

هذه خطة وزارة النقل لتخفيف الازدحام عن العاصمة

هذا ما بحثه عرقاب مع السفيرة التركية بالجزائر

هذا ما بحثه عرقاب مع السفيرة التركية بالجزائر

رسميا.. 24 فيفري موعدا لتدشين أول خط بحري بين الجزائر وموريتانيا

رسميا.. 24 فيفري موعدا لتدشين أول خط بحري بين الجزائر وموريتانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد