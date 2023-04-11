مؤسسات “تتمرد” على مواقيت الدراسة في رمضان!

قلصت الحصة إلى 37 دقيقة وخالفت ساعات العمل

ألزمت وزارة التربية الوطنية المؤسسات التعليمية باحترام مواقيت الدراسة والعمل خلال شهر رمضان الفضيل، خاصة ما تعلق بالدخول والخروج في الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك على خلفية قيام بعض المدارس بمخالفة التعليمة الوزارية الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي.

وأمرت مديريات التربية بالولايات رؤساء المتوسطات والثانويات ومفتشي المقاطعات التربوية والإدارية، بضرورة التقيد بمحتوى البرقية والمنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 مارس الماضي، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكذا المنشور الوزاري رقم 83، المؤرخ في 22 مارس، والصادر عن وزارة التربية الوطنية، اللذان حددا بدقة تواقيت العمل والدراسة في شهر رمضان.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن هذه التعليمات جاءت على خلفية وقوف مديريات التربية على إقدام بعض المديرين على مخالفة مواقيت الدخول في الفترة الصباحية والخروج مساء، بالإضافة إلى مخالفة مواقيت الحصة الدراسية، من خلال التقليص في مدتها من 45 دقيقة إلى 37 دقيقة فقط، دون أدنى احترام للتعليمات والمناشير الوزارية الصادرة عشية الشهر الفضيل.

وجددت الوزارة الوصية تأكيدها على أن فترة الدراسة اليومية في الشهر الفضيل، تمتد من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثانية زوالا، من خلال تقديم الدخول والخروج معا، على مستوى 20 ولاية جنوبية، ويتعلق الأمر بولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة، في حين يلتحق التلاميذ بباقي ولايات الوطن، بمؤسسات التربوية على الساعة الثامنة والنصف بتأخير الدخول صباحا، وتقديم الخروج في الفترة المسائية إلى الثالثة والنصف زوالا.

وشددت مصالح الوزارة على أن كل مخالفة للمناشير الوزارية الصادرة سواء عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، تعتبر انتهاكا للنصوص القانونية وتعرض صاحبها للمساءلة، على أن تتم العودة إلى أوقات العمل والدراسة العادية، مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.

ويذكر أن تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي، سيشرعون في إجراء امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، بدءا من تاريخ 30 أفريل الجاري ويمتد إلى غاية الـ 23 ماي، على أن يجتازوا بعدها اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير، ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة برمجة امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا التجريبيين، في الفترة بين 14 إلى 18 ماي المقبل بالنسبة “للبكالوريا البيضاء”، وبدءا من 15 ماي وعلى مدار ثلاثة أيام بالنسبة لامتحان “البيام التجريبي”.