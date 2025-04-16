مؤسسات جزائرية لصناعة الأجبان تنافس عالميا

تعتمد على تقنيات حديثة في التربية والإنتاج

أكدت الخبيرة ومستشارة في القطاع الزراعي، هدى سميرة جعفري، وجود عدة مؤسسات جزائرية لصناعة الأجبان باتت تنافس عالميا بمنتجات ذات جودة، وذكرت من بينها، الأجبان التقليدية المطورة كالجبن القبائلي وجبن “الكمّاريّة” من حليب الماعز الذي ينتج بالنعامة وغرداية الذي حصل على شهادات جودة، والأجبان الحديثة مثل جبنة “كامامبير” المحلية، وجبنة “موتزاريلا” المخصّصة للبيتزا وغيرها، إضافة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، على غرار الأجبان المطبوخة (المذوبة) المدعمة بأعشاب أو بهارات، كجبن القفص البوسعادي الذي فاز بميدالية ذهبية خلال مهرجان الجبن العالمي..

وقالت هدى سميرة جعفري، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تبذل جهودا متعدّدة لدعم هذه الشعبة، والتي تبرز في سياسات دعم مباشرة للمربين، عن طريق تمويل المشاريع بمنح القروض لإنشاء مزارع عصرية ودعم الأعلاف بالإضافة الى مراجعة القوانين مثل قانون التعاونيات الفلاحية وغيرها، وتوزيع سلالات محسّنة مثل استيراد أبقار “هولشتاين” و”مونتبيليار” عالية الإنتاجية، وتوزيعها على المربين بأسعار مدعمة، ووضع برنامج تلقيح اصطناعي مجاني لتحسين جودة القطعان المحلية.

تطوير مركز تجميع الحليب في الأرياف

ومن جهة أخرى، طورت الدولة حسب محدثتنا، البنية التحتية، من خلال إنشاء أكثر من 50 مركز تجميع للحليب الخام في المناطق الريفية بين 2020 و2024، وإنشاء مختبرات مراقبة الجودة لفحص الأمراض الحيوانية مثل الحمى القلاعية، وضمان سلامة المنتجات، إضافة إلى دعم الأعلاف والمدخلات عبر مراقبة الأسعار وتسقيفها ومنع الاحتكار، ومرافقتها بتشجيع الزراعات العلفية، بالإضافة الى تطوير التكوين والبحث العلمي، عبر شراكات مع جامعات لتدريب المربين على تقنيات التربية الحديثة، مثل إدارة الحظائر الآلية، مع المعهد التقني لتربية الحيوانات، وأيضا تسهيل التصدير والتسويق من خلال إعفاءات جمركية بإلغاء رسوم استيراد معدات التربية مثل الحلابات الآلية.