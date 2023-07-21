مؤسسات للتكوين العالي تابعة لوزارات أخرى متاحة للناجحين الجدد

لا تخضع للتسجيل الأولي ما عدا تلك التابعة لوزارة الصحة

يمكن للناجحين الجدد في البكالوريا التسجيل في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، والموجودة تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما لا يتطلب ذلك إجراء التسجيل الأولي المطلوب للالتحاق بالجامعات، ويمكن للراغبين الاتصال مباشرة بالمؤسسات المعنية المختارة حسب شروط الالتحاق، ما عدا مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصحة.

ويقترح المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2023 عدة مؤسسات تكوين عال تابعة لدوائر وزارية أخرى وهي وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وزارة الثقافة والفنون، بالإضافة إلى وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتضمن هذه المؤسسات تكوينات مهنية تتيح للمتخرجين الاندماج في عالم الشغل ضمن الاختصاصات الوزارية التابعة لها.

ويبرز ضمن المنشور الخاص توجيه حاملي بكالوريا 2023، مؤسسات التكوين الخاصة بقطاع الصحة، والتي تتمثل في المعاهد الوطنية للتكوين العالي في شبه الطبي، والمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، وخلافا لباقي المؤسسات التابعة لدوائر وزارية أخرى يخضع الالتحاق بها للتسجيل الأولي، وهذا وفقا للشروط المقررة لكل تخصص، وفي السياق نجد تخصص قابلة للصحة العمومية الذي تضمنه 3 معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات بكل من تلمسان وتيزي وزو وعنابة، وهو متاح لحاملي بكالوريا شعبة علوم تجريبية كأولوية أولى وبعدها رياضيات، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا ووفقا للمناصب البيداغوجية المخصصة لكل ولاية.

ويمكن للناجحين الجدد اختيار تخصص ممرض الصحة العمومية الذي يضمنه 23 معهدا وطنيا للتكوين العالي في شبه الطبي، وهذا لحاملي البكالوريا في شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، ويتم الترتيب وفقا للمعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، مع احترام المناصب البيداغوجية المحددة لكل ولاية، فيما تم إدراج تخصص مختص في التغذية للصحة العمومية ضمن التكوينات التي تقدمها معاهد التكوين العالي لشبه الطبي، وهو التخصص المتاح في أربع ولايات وهي بسكرة والجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران، ويتم الترتيب فيه على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا للناجحين في شعبتي علوم تجريبية ورياضيات.

وفي سياق ذي صلة، يقترح المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بالجزائر العاصمة 5 تخصصات مختلفة ضمن شعبة إعادة التكييف وإعادة التأهيل وهي مرمم الأسنان للصحة العمومية، ومقوم البصر للصحة العمومية والمداومون بالعمل للصحة العمومية ومقومو الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية ومقومو الحركة النفسية للصحة العمومية، والتي تدخل في ميدان تكوين علوم الصحة، ومتاحة لحاملي بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، فيما يتم التوجيه بناء على المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، مع مراعاة المناصب البيداغوجية المخصصة لكل ولاية.

وتضمن 7 معاهد وطنية للتكوين العالي في شبه الطبي ببشار والجزائر وسطيف وسيدي بلعباس وقسنطينة ومعكسر ووهران، تكوينا في تخصص العلاج الفيزيائي والطبيعي للصحة العمومية، وبنفس الشروط المتعلقة بباقي تخصصات شبه الطبي، فيما يمكن للطلبة اختيار تخصص مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية في شعبة تقني طبي وهو المتاح عبر 22 معهد تكوين عال في شبه الطبي عبر الوطن لفائدة حاملي بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، وهذا باحتساب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا وفي حدود المناصب البيداغوجية المخصصة لكل ولاية.

مخبري الصحة العمومية ومحضر في الصيدلة

وفي ميدان علوم الصحة، أيضا، يقترح المنشور التوجيهي تخصص مخبري الصحة العمومية المتاح عبر 22 معهدا للتكوين العالي في شبه الطبي المتواجدة في مختلف ولايات الوطن، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، كما يمكن للطلبة الجدد اختيار تخصص محضر في الصيدلية للصحة العمومية والموجود في 7 معاهد تكوين عال شبه الطبي، وبنفس الشروط السالفة الذكر، بالإضافة إلى تخصص مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية والموجود ضمن 10 معاهد عليا للتكوين في شبه الطبي، ويتم الترتيب حسب المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا.

تخصص في علوم الصحة لحاملي بكالوريا شعب أدبية

أما بالنسبة لحاملي البكالوريا في شعبتي الآداب واللغات الأجنبية والآداب والفلسفة، فيمكنهم الالتحاق بميادين التكوين في علوم الصحة، وهذا لدراسة تخصص مساعد طبي للصحة العمومية والذي يتواجد في 13 معهدا للتكوين العالي في شبه الطبي، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا مع مراعاة المناصب البيداغوجية المخصصة لكل ولاية، بالإضافة إلى تخصص مساعد اجتماعي للصحة العمومية والمتاح لحاملي البكالوريا في الشعب الأدبية وبنفس الشروط.

مسابقة كتابية وشفوية للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

وحسب نفس المنشور، تقدم وزارة السياحة والصناعة التقليدية عبر المدرسة الوطنية العليا للسياحة عدة خيارات للناجحين الجدد في البكالوريا ضمن ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، إذ يمكن لحاملي بكالوريا في شعب التسيير والاقتصاد والرياضيات والتقني رياضي والعلوم التجريبية، الالتحاق بالمدرسة لدراسة تخصصات تسيير الوكالات السياحية أو تسيير التنمية المستدامة للسياحة أو تسيير الإيواء أو تسيير الإطعام، وهذا عن طريق مسابقة تنظم في بداية السنة الجامعية ويعلن عنها عبر موقع المدرسة، ويشمل الاختبار الكتابي مادة الرياضيات وتحتسب بمعامل 2 وثقافة عامة معامل 2، ولغة أجنبية واحدة من اللغات التالية: “فرنسية أو انجليزية أو ألمانية أو اسبانية” معامل 2، وفي حال النجاح فيها بمعدل يساوي أو يفوق 10، يجتاز الناجحون مقابلة شفوية وهي عبارة عن مقابلة مع لجنة من الأساتذة لتقييم الدافع لاختيار هذا التخصص والقدرة على التحليل والتلخيص، ليتم ترتيب المترشحين بعدها على أساس المعدل العام للعلامات المحصل عليها في الامتحانات الكتابية والاختبار الشفوي مع معاملاتها، وتجرى المسابقات بمقر المدرسة الوطنية العليا للسياحة بفندق الأوراسي الجزائر العاصمة.

معدل يفوق 14 للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية

وبالنسبة لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، فهي تقترح عدة تكوينات في ميدان العلوم والتكنولوجيا وهذا عبر المدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران، والتي تضم ثلاثة تخصصات مختلفة وهي أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية واتصالات سلكية ولاسلكية، واتصالات سلكية ولا سلكية وتكنولوجيات الرقمنة، وهذا لحاملي بكالوريا شعب رياضيات وتقني رياضي كأولوية أولى وعلوم تجريبية كأولوية ثانية، ويشترط للالتحاق معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق 14 من 20، مع علامة تساوي أو تفوق 16 في مادتي الرياضيات والفيزياء، وللمشاركة في الترتيب يحسب المعدل الحسابي للمادتين مع المعدل العام، فيما تقترح المدرسة الوطنية العليا للبريد وتكنولوجيات الاتصال بالجزائر شعبة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة تخصص جذع مشترك لحاملي بكالوريا شعب رياضيات وتقني رياضي تخصص هندسة كهربائية وعلوم تجريبية، ويشترط للالتحاق بها معدلا يساوي أو يفوق 14 مع الحصول على علامة تساوي أو تفوق 16 في الرياضيات والفيزياء، ومقابلة شفوية للقبول، فيما تم تحديد عدد الأماكن البيداغوجية بـ50 على الأكثر.

اختبار كتابي وشفوي للالتحاق بتخصصات الفنون

وفي سياق آخر، تقدم وزارة الثقافة والفنون عبر كل من المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان والمعهد الوطني العالي للموسيقى، عدة تخصصات في ميدان الفنون للناجحين في البكالوريا الذين لديهم ميولات ومواهب فنية، فبالنسبة للمعهد الأول نجد تخصصات فن التمثيل وسينوغرافيا ونقد مسرحي وهي متاحة لكل شعب البكالوريا، مع ضرورة النجاح في مسابقة الدخول للسنة أولى ليسانس والتي ستجرى منتصف شهر سبتمبر المقبل وتتضمن اختبارا كتابيا ومقابلة مع اللجنة، كما يشترط ألا يتجاوز سن المترشح 30 سنة عند تاريخ المسابقة، في حين يضمن المعهد العالي للموسيقى تخصص موسيقى لجميع شعب البكالوريا، وأن لا يتعدى سن المترشح 24 سنة عند تاريخ المسابقة مع اختبار شفهي “بسيكو تقني”.