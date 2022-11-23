مؤسسات ناشئة: 10 ملايين سنتيم للأساتذة المؤطرين عن كل مشروع

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن تخصيص منحة مالية قدرها 100 ألف دج لفائدة الأساتذة والباحثين المؤطرين الذين يتمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة.

وأوضح بيان للوزارة، أنه تشجيعا للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين من أجل تأطير الطلبة الذين يحضرون مذكرات تخرجهم في إطار مشروع “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة”، بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع نص تنظيمي يمكن الأساتذة والباحثين المؤطرين الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على “لابل مؤسسة ناشئة” من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج) عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على ألا يتجاوز هذا الإجراء مشروعين اثنين لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة.

ويرمي هذا الإجراء -يضيف البيان- إلى “تشجع الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين على الانخراط في المسعى الهادف إلى خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل”.

وأشار ذات المصدر، إلى أن مشروع “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة” الذي يتوج المسار التكويني للطالب، يشكل إحدى آليات تجسيد مسعى القطاع الرامي إلى تكوين جيل من الطلبة رواد أعمال قادرين على التوجه نحو المقاولاتية والابتكار واستحداث المؤسسات الناشئة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.