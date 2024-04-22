مؤسسة “أفيكاب” ببلعباس تبيع الدجاج البيوض لشركة وهمية

متعامل تحصل عليها مقابل صك من دون رصيد

أجلت محكمة الجنح بسيدي بلعباس الأحد، النظر في قضية فساد جديدة بمؤسسة “أفيكاب” لتربية الدواجن إلى تاريخ 14 ماي المقبل، وهي القضية التي توبع فيها إطارات سابقون بتهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام، واختلاس أموال عمومية وتقديم صك من دون رصيد.

تفاصيل القضية، فجرها المدير الأسبق للمؤسسة الذي أنهيت بعدها مهامه، بعدما اكتشف ثغرة مالية قدرها 3.6 ملايير، تبين بعدها أنها تشكل ديونا مترتبة على عاتق أحد المتعاملين الخواص، كان قد اقتنى من المؤسسة كمية من الدجاج البيوض بقيمة 2.7 مليار، يضاف إليها مبلغ آخر يقدر بـ900 مليون سنتيم يمثل دينا سابقا على نفس المتعامل، الذي قدم مقابل ذلك صكا بقيمة 3.6 ملايير، بينما كان قد تقدم من قبل بملف موثق يحمل وعدا بالوفاء بالدين، ليتم اكتشاف بعد ذلك، أن الصك المقدم بدون رصيد، وهو خاص بشركة أعلنت إفلاسها منذ زمن بعيد، يقع مقرها بإحدى ولايات وسط البلاد، ما أبقى الخسارة على عاتق المؤسسة، ووضع المدير العام الأسبق والمدير التجاري في قفص الاتهام، إلى جانب المتعامل الخاص، الذين نسبت لهم تهم اختلاس المال العام، وتبديد أموال عمومية وكذا تهمة سوء استغلال الوظيفة وتقديم صك من دون رصيد، وهي القضية التي أجل الفصل فيها إلى تاريخ 14 من شهر ماي المقبل.

وتضاف هذه القضية إلى قضايا الفساد الكثيرة التي هزت استقرار المؤسسة، التي كانت رائدة في إنتاج البيض، وتسببت في استنزاف أموال طائلة من خزينتها ما انعكس سلبا على تطوير وحدات إنتاجها وتطوير الوضع الاجتماعي لعمالها.