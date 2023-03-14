مؤسسة إسمنت جزائرية تحصُل على شهادة مطابقة أوروبية

تحصلت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف التابعة لمجمع جيكا، على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية.

وحسب ما أعلنت وزارة الصناعة، فقد تحصلت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف (ECDE)، التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (GICA)، على شهادة المطابقة للمعايير الاوروبية (CE) للإسمنت الذي تنتجه.

ويتعلق الأمر بكل من نوع، جيكا بيطون (42,5 N): اسمنت بورتلاندي جيري، وجيكا بنيان (32,5 N) : اسمنت بورتلاندي جيري، بالإضافة إلى جيكا إنجازات (52,5 N) اسمنت بورتلاندي جيري وكذا جيكا مضاد (42,5 N-SR5 ) اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات.

ويتم منح شهادات المطابقة مع المقاييس والمعايير الأوروبية من طرف الجمعية الفرنسية للتقييس (AFNOR). يوضح المصدر ذاته.

وكانت شركة الاسمنت لعين الكبيرة (SCAEK)، التابعة لنفس المجمع، قد تحصلت هي الأخرى في شهر جويلية 2022 على شهادة المطابقة للمعايير الاوروبية (CE) لثلاث أنواع من الإسمنت التي تقوم بإنتاجه.

كما تحصلت في جويلية 2019 على شهادة المطابقة الخاصة بمعايير المعهد الأمريكي للبترول من أجل إنتاج الاسمنت البترولي الذي يستخدم في قطاع المحروقات.

وتسمح هذه الشهادات لمجمع جيكا، الذي يرمي في إطار استراتيجيته للتصدير وتعزيز وجوده في مختلف الأسواق، إلى تسهيل دخول منتجاته إلى الأسواق الخارجية لاسيما الأوروبية منها. يضيف البيان.