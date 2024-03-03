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يمنحها الاتحاد البريدي العالمي

مؤسسة البريد السريع الجزائرية EMS Champion تفوز بجائزة “جودة خدمة العملاء”

الشروق أونلاين
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مؤسسة البريد السريع الجزائرية EMS Champion تفوز بجائزة “جودة خدمة العملاء”

للمرة السادسة على التوالي، فازت مؤسسة  البريد السريع الجزائرية “EMS Champion” التابعة لبريد الجزائر، بجائزة “جودة خدمة العملاء” التي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي.

واعتبرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، هذا التتويج “تجسيدا لالتزام المؤسسة بأعلى المعايير الدولية في مجال التوصيل السريع للطرود”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا التقييم يستند على مؤشرات أداء عالية الدقة، يتم رصدها و قياسها بعناية، على غرار:

  • مدى الالتزام بمعايير التسليم الدولية،
  • والامتثال للمتطلبات الدولية في تبادل البيانات،
  • فضلا عن التفاعل مع الزبائن فيما يتعلق بالشكاوى،
  • وجودة خدمة الاستعلامات لفائدتهم.

وتحتلّ المؤسسة الجزائرية المركز الأول بين متعاملي شمال إفريقيا والمغرب العربي، وفقًا لآخر تقرير صادر عن الاتحاد البريدي العالمي.

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