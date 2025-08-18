-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
جاءت في المرتبة الـ14 في التصنيف السنوي للاتحاد البريدي العالمي

مؤسسة البريد السريع الجزائر تحتل الصدارة مغاربيا وإفريقيا

الشروق أونلاين
  • 200
  • 0
مؤسسة البريد السريع الجزائر تحتل الصدارة مغاربيا وإفريقيا
ح. م
إحد مكاتب مؤسسة البريد السريع الجزائر.

احتلت مؤسسة البريد السريع (EMS CHAMPION POST)، فرع مؤسسة بريد الجزائر المتخصصة في توصيل الطرود والرسائل السريعة، الصدارة مغاربيا وإفريقيا والمرتبة الـ14 عالميا، من بين متعاملي177 دولة استنادا للتقرير الأخير للاتحاد البريدي العالمي حول أداء الدول المنتسبة إلى تعاونية خدمة البريد السريع.

ووفقا لما أفادت به المؤسسة في بيان لها اليوم، الإثنين 18 أوت، ستند هذا التصنيف إلى مؤشرات أداء عالية الدقة، يتم رصدها وقياسها بعناية على غرار مدى الالتزام بمعايير التسليم الدولية، والامتثال للمتطلبات الدولية في تبادل البيانات فضلا عن سرعة التكفل بالشكاوى وجودة خدمة الاستعلامات للزبائن.

وأبرز تقرير الاتحاد البريدي العالمي أن مصلحة خدمة الزبائن التابعة لـ EMS الجزائر تجاوبت بشكل فوري مع 98 % من انشغالات ومتطلبات زبائنها وشركائها عبر العالم. كما كشف التقرير عن تسجيل تحسن معتبر فيما يتعلق بأداء معايير تسليم البيانات بين المتعاملين الدوليين من خلال تحقيق 89% من إجمالي الأهداف المسجلة إلى جانب تحقيق نسبة 85% بعنوان مؤشر تسليم الطرود في الوقت المحدد، وهي نسبة تعرف تحسنا مستمرا مقارنة بالسنوات السابقة، حسب بيان المؤسسة.

مقالات ذات صلة
الدرك الوطني يضع حدّا لنشاط “عصابة خطيرة” للاعتداء والسرقة في ولاد فايت

الدرك الوطني يضع حدّا لنشاط “عصابة خطيرة” للاعتداء والسرقة في ولاد فايت

50 بالمئة من حافلات النقل بالعاصمة في حاجة إلى تجديد

50 بالمئة من حافلات النقل بالعاصمة في حاجة إلى تجديد

الشيخ آيت عيسى.. يترجل بعد عقود من العطاء للدين والوطن

الشيخ آيت عيسى.. يترجل بعد عقود من العطاء للدين والوطن

إقبال قياسي للالتحاق بقوات الجيش… ونهاية التسجيلات الأوّلية

إقبال قياسي للالتحاق بقوات الجيش… ونهاية التسجيلات الأوّلية

مطالب بإنشاء مجلس أعلى وطني للوقاية من حوادث المرور!

مطالب بإنشاء مجلس أعلى وطني للوقاية من حوادث المرور!

بالفيديو.. الفريق أول شنقريحة يزور جرحى حادث وادي الحراش

بالفيديو.. الفريق أول شنقريحة يزور جرحى حادث وادي الحراش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد