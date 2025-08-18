مؤسسة البريد السريع الجزائر تحتل الصدارة مغاربيا وإفريقيا

جاءت في المرتبة الـ14 في التصنيف السنوي للاتحاد البريدي العالمي

احتلت مؤسسة البريد السريع (EMS CHAMPION POST)، فرع مؤسسة بريد الجزائر المتخصصة في توصيل الطرود والرسائل السريعة، الصدارة مغاربيا وإفريقيا والمرتبة الـ14 عالميا، من بين متعاملي177 دولة استنادا للتقرير الأخير للاتحاد البريدي العالمي حول أداء الدول المنتسبة إلى تعاونية خدمة البريد السريع.

ووفقا لما أفادت به المؤسسة في بيان لها اليوم، الإثنين 18 أوت، ستند هذا التصنيف إلى مؤشرات أداء عالية الدقة، يتم رصدها وقياسها بعناية على غرار مدى الالتزام بمعايير التسليم الدولية، والامتثال للمتطلبات الدولية في تبادل البيانات فضلا عن سرعة التكفل بالشكاوى وجودة خدمة الاستعلامات للزبائن.

وأبرز تقرير الاتحاد البريدي العالمي أن مصلحة خدمة الزبائن التابعة لـ EMS الجزائر تجاوبت بشكل فوري مع 98 % من انشغالات ومتطلبات زبائنها وشركائها عبر العالم. كما كشف التقرير عن تسجيل تحسن معتبر فيما يتعلق بأداء معايير تسليم البيانات بين المتعاملين الدوليين من خلال تحقيق 89% من إجمالي الأهداف المسجلة إلى جانب تحقيق نسبة 85% بعنوان مؤشر تسليم الطرود في الوقت المحدد، وهي نسبة تعرف تحسنا مستمرا مقارنة بالسنوات السابقة، حسب بيان المؤسسة.