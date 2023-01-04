مؤسسة المراقبة التقنية تنشر بلاغا هاما لأصحاب السيارات المرقمة في 2021

سيكون بإمكان أصحاب السيارات المرقمة في 2021 إجراء المراقبة التقنية لمركباتهم خلال يومي العطلة الأسبوعية، حسب ما أكدته المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.

وفي بيان لها، أوضحت المؤسسة أنه يمكن لأصحاب السيارات خاصة العاملين منهم في أيام الأسبوع، تقديم مركباتهم يومي الجمعة والسبت على مستوى محطتها للمراقبة التقنية للسيارات المتواجدة بالرويبة، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية 16 مساء.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة أنه سيكون على أصحاب المركبات الخاصة التي تحمل ترقيم سنة 2021 عرضها على المراقبة التقنية الدورية، بداية من 2 جانفي المقبل.

وأفادت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في بيان لها أن أصحاب المركبات الخاصة التي تحمل ترقيم سنة 2021، ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل، والموزعة عبر كامل التراب الوطني.

وأشارت المؤسسة إلى أن العملية ستنطلق ابتداء من تاريخ 02 جانفي 2023، حسب تاريخ الإصدار المسجل على بطاقة الترقيم الخاصة بها والموجود في الأعلى على اليسار وبالتالي:

بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 02 جانفي 2021 معنية بإجراء المراقبة الدورية قبل تاريخ 02 جانفي 2023.

بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 01 فيفري 2021 معنية بإجراء رقابة دورية قبل تاريخ 01 فيفري 2023

بطاقة ترقيم المركبة الصادرة في 01 مارس 2021 معنية بإجراء المراقبة قبل تاريخ 01 مارس 2023

وطلبت المؤسسة من كافة أصحاب المركبات المعنية الإلتزام بتطبيق فحوى هذا البلاغ بعرض مركباتهم لدى وكالاتها المعتمدة في الآجال المحددة.

وفي ماي 2021، كشف نائب مدير حركة المرور بوزارة النقل، أن المراقبة منعت ربع مليون مركبة من السير، منذ إنطلاق العملية في 2003.

وأصبحت المراقبة الدورية للسيارات إجبارية استنادا للمادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ 19 أوت سنة 2001، والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل و المتمم، حيث تتم هذه المراقبة التقنية على مستوى الوكالات المعتمدة وينجزها مراقبون مؤهلون ومعتمدون.