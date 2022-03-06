مؤسسة النقل البحري تحسم مصير التذاكر غير المستعملة

قال نائب برلماني إنه سيكون بامكان أصحاب تذاكر النقل البحري المقتناة من الوكالات الخاصة والغير مستغلة تعويضها على مستوى هذه الأخيرة، وهذا بعد لقاء جمعه بالمدير العام للمؤسسة.

وكشف النائب عن حركة مجتمع السلم توفيق خديم، عن مخرجات اللقاء الذي أجراه مع المدير العام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين وبحضور النائب عن الجالية إبراهيم دخينات.

وأكد خديم في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بامكان الزبائن الذين قاموا بشراء تذاكر من وكالات خاصة التوجه لهذه الأخيرة من أجل تعويضهم. مشيرا إلى أنه في حال رفض العملية يمكن التواصل مباشرة مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وأضاف النائب أنه تقرر خلال اللقاء إضافة رحلتان بحريتان خلال الأيام القليلة القادمة عبر كل من وهران وسكيكدة، ينتظر الإعلان عنهما رسميا.

وفيما يخص أعباء تغيير التذكرة، قال النائب البرلماني إنه تم طلب إدراج شروط التغيير والرسوم في التذكرة باعتبارها شبه عقد بين الزبون والمؤسسة.

وحسب المتحدث ذاته فقد تم رفع مطالب بإلغاء شرط اللقاح والاكتفاء بالفحص السلبي لمن لا يملكه.

مدير مؤسسة النقل البحري يكشف ثمن التذكرة نحو فرنسا لمسافر مع سيارته

وفي 8 ديسمبر 2021، أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ايسعد كمال إن اسعار التذاكر المطبقة قبل الازمة قد تم الاحتفاظ بها، حيث تبلغ نحو فرنسا ذهابا وايابا بالسيارة 56000 دج.

وقال السيد ايسعد في تصريح على أمواج الاذاعة الوطنية الثانية ان “المؤسسة حافظة على التسعيرات المطبقة قبل سنة 2020، وهذا رغم الصعوبات التي خلفتها الأزمة الصحية”.

و اعطى في هذا الصدد، مثالا عن سعر التذاكر بين الجزائر ومرسيليا (فرنسا) ذهابا وايابا بالسيارة الذي ظل في حدود 56000 دج، فضلا عن تطبيق التخفيضات خلال فصل الشتاء.

وقد استأنفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نشاطها بتاريخ 21 اكتوبر الاخير نحو اسبانيا، و ابتداء من الفاتح نوفمبر نحو مرسيليا.

الا ان هذا الاستئناف قد بقي مقتصرا على رحلتين في الاسبوع.

وقدم السيد ايسعد في هذا الخصوص، شكره للسلطات العمومية بخصوص قرار استئناف النشاط، معتبرا اياه ب”حقنة اكسجين” للمؤسسة.

اما فيما يتعلق بظروف السفر، فقد اكد السيد ايسعد انه يجب على المسافرين من الجزائر ان يقدموا تحليل الكشف عن كوفيد-19 السلبي، يقل عن 48 ساعة و اقل من 36 ساعة لأولئك القادمين من الخارج، فضلا عن دفتر التلقيح ضد كوفيد-19.

اما فيما يخص التذاكر التي تم اقتناؤها قبل الازمة الصحية، فقد اوضح ذات المسؤول انها تبقى صالحة الى غاية استهلاكها وان تعويض التذاكر ممكن ايضا.

اما بخصوص فتح السوق البحرية، فقد اشار الى ان المؤسسة على استعداد للمنافسة.

واضاف “ان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لا تخشى من هذه المنافسة لان لها سوق يمتد على 40 سنة”.

وتمتلك المؤسسة حاليا 4 بواخر تتمثل في باجي المختار 3 و الجزاير 2 و الطاسيلي 2 و طارق بن زياد.

و ذكر في هذا الصدد ان باخرة باجي المختار 3، الذي تم استلامها في شهر اغسطس الاخير، تبلغ طاقتها الاستيعابية 1800 مسافر و 600 سيارة و هي مخصصة لخط الجزائر مارسيليا.

و تابع يقول ان اقتناء هذه الباخرة تم بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار بميزانية تقدر ب175 مليون دولار.

اما فيما يتعلق بباخرة الجزاير 2 التي تستوعب 1300 مسافر و 300 سيارة فهي مخصصة حاليا للرحلات نحو أليكانتي (اسبانيا).

في حين ان سفينتي طاسيلي 2 التي تقدر طاقتها الاستيعابية ب1300 مسافر و 300 سيارة، و طارق بن زياد بطاقة 1300 مسافر و 450 سيارة، فيخضعان “للصيانة، استعدادا لموسم الصيف”.

وبخصوص أثر الازمة الصحية، فقد اكد السيد ايسعد ان المؤسسة قد سجلت خسارة ب13 مليار دج خلال الاشهر ال18 من تعليق النشاط وهي الفترة التي اكتفت فيها المؤسسة بتقديم خدمات الشحن البحري، مما سمح لها بدفع اجور عمالها.