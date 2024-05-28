مؤسسة النقل البحري تصدر بيانا لفائدة المسافرين

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، بيانا لفائدة المواطنين المقيمين خصوصا في الخارج، والراغبين في زيارة الجزائر خلال الفترة الحالية.

ووفقا لذات المصدر، فقد منعت المؤسسة العمومية المواطنين الراغبين في زيارة الجزائر وخصوصا العائلات، من حمل أزيد من حقيبتي يد لكل مسافر وتكديس الأمتعة فوق المركبات، أو نزع مقاعد المركبات و إستغلال مساحاتها لتكديس الأمتعة بها.

كما اكدت المؤسسة عبر ذات البيان، منعها إلحاق عربات مجرورة بالمركبات لإستعمالها لنقل السلع و البضائع، ونقل الأمتعة، بعد عملية الركوب، من المرآب إلى الطوابق العلوية.

وطالبت المؤسسة العمومي للنقل البحري للمسافرين، “زبائنها للإلتزام بالتدابير سالفة الذكر، معولة على حسن تفهمهم، ومحذّرة في الوقت ذاته، المسافرين من مغبة عدم الإلتزام بهذه التعليمات، حيث ستقوم المؤسسة باتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المخالفين.