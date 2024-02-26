مؤسسة النقل البحري: تعديل في برنامج عدة رحلات نحو مرسيليا

أعلنت مؤسسة النقل البحري عن تعديل في برنامج عدة رحلات نحو مرسيليا.

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم الإثنين، 26 فيفري، تنبيها تعلن فيه عن تعديل في برنامج عدة رحلات نحو مرسيليا.

التعديل الذي طرأ على برنامج رحلات مؤسسة النقل البحري هو على النحو التالي:

رحلة وهران – مرسيليا يوم 29 فيفري على الساعة 11:00 صباحا عوضا عن يوم 01 مارس.

رحلة مرسيليا – سكيكدة يوم 01 مارس على الساعة 16:00 مساءا عوضا عن يوم 27 فيفري.

رحلة سكيكدة – مرسيليا يوم 02 مارس على الساعة 15:00 عوضا عن يوم 29 فيفري.

كما أشارت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيانها أن الرحلات تتم عبر سفينة “طاسيلي 2” عوضا عن “الجزائر 2”.