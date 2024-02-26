-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مؤسسة النقل البحري: تعديل في برنامج عدة رحلات نحو مرسيليا

الشروق أونلاين
  • 86
  • 0
مؤسسة النقل البحري: تعديل في برنامج عدة رحلات نحو مرسيليا
ح. م
أعلنت مؤسسة النقل البحري عن تعديل في برنامج عدة رحلات نحو مرسيليا.

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم الإثنين، 26 فيفري، تنبيها تعلن فيه عن تعديل في برنامج عدة رحلات نحو مرسيليا.

التعديل الذي طرأ على برنامج رحلات مؤسسة النقل البحري هو على النحو التالي:

  • رحلة وهران – مرسيليا يوم 29 فيفري على الساعة 11:00 صباحا عوضا عن يوم 01 مارس.
  • رحلة مرسيليا – سكيكدة يوم 01 مارس على الساعة 16:00 مساءا عوضا عن يوم 27 فيفري.
  • رحلة سكيكدة – مرسيليا يوم 02 مارس على الساعة 15:00 عوضا عن يوم 29 فيفري.

كما أشارت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيانها أن الرحلات تتم عبر سفينة “طاسيلي 2” عوضا عن “الجزائر 2”.

مقالات ذات صلة
تاجر من الوادي يكشف حجم المبالغة في الأسعار

تاجر من الوادي يكشف حجم المبالغة في الأسعار

“الأفلان لن يُرشِّح مستقبلا غير المناضلين الحقيقيين”

“الأفلان لن يُرشِّح مستقبلا غير المناضلين الحقيقيين”

“العقد الإلكتروني” لتنظيم سوق كراء السكنات بالجزائر

“العقد الإلكتروني” لتنظيم سوق كراء السكنات بالجزائر

الحبس لمن يتلفظ بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية

الحبس لمن يتلفظ بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية

إقرار دولي بجهود الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان

إقرار دولي بجهود الجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان

عرقاب يُسلم رسالة الرئيس تبون إلى نظيره العراقي

عرقاب يُسلم رسالة الرئيس تبون إلى نظيره العراقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد