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اقتصاد

مؤسسة النقل البحري للمسافرين تطلق خدمات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين

الشروق أونلاين
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مؤسسة النقل البحري للمسافرين تطلق خدمات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين
ح. م
صورة تعبيرية.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إطلاقها لخدمات جديدة موجهة للمتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص، وهذا في مجال النقل البحري للبضائع بين مينائي أليكانتي الاسباني وميناء وهران.

وأفادت المؤسسة في بيان لها اليوم الإثنين، 21 جويلية، أنه تم تخصيص مساحات هامة على المتن، تسع مختلف البضائع والسلع، ودعت المهتمين للتقرب من المديرية المركزية التجارية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالجزائر العاصمة أو مديرياتها الجهوية بالجزائر، وهران وعنابة.

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