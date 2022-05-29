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الجزائر

مؤسسة بريد الجزائر تستفتي زبائنها حول مستوى خدماتها

الشروق أونلاين
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مؤسسة بريد الجزائر تستفتي زبائنها حول مستوى خدماتها

طلبت مؤسسة بريد الجزائر من زبائنها المشاركة في استطلاع رأي على الأنترنت بغية التطوير والتحسين من خدماتها.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها أن موضوع الاستطلاع سيكون حول رضا الزبائن عن جودة الخدمة المقدمة على مستوى مكاتب بريد الجزائر.

وأكدت المؤسسة أن الأجوبة ستستعمل لأغراض التحسين المستمر مع عدم الكشف عنها.

وتمحورت الأسئلة المطروحة في جزئها الأول حول المعلومات الشخصية كالسن ومكان الاقامة والوظيفة وغيرها.

أما الجزء ثاني فجاء حول تردد الزبون عن المكاتب البريدية حيث استفسر الاستبيان، عن عدد المرات التي يتم فيها التوجه إلى البريد وكذا الخدمات التي يتم طلبها وغيرها من الأسئلة.

أما الجزء الثالث فخُصص لنوعية الاستقبال ورضا الزبائن عنها من عدمه، أما الجزء الرابع والأخير فاستفسرت المؤسسة عن مدى جودة الخدمات المقدمة.

رابط الاستفتاء: https://sondage.poste.dz

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