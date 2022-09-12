مؤسسة بريد الجزائر: فتح حساب جاري عن بعد أصبح ممكنا

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها أنه صار بإمكانهم فتح حساب بريد جاري عن بعد دون التنقل إلى المكاتب.

وقالت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية أنه يمكن فتح حساب بريدي جاري دون التنقل الى المكتب البريدي مباشرة عبر الموقع الرسمي لبريد الجزائر.

مؤسسة بريد الجزائر: إجراء جديد لفائدة حاملي شهادة البكالوريا

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن تخصيص منصة رقمية لتمكين الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا من دفع حقوق التسجيل الجامعي عن بعد بواسطة بالطاقة الذهبية.

وحسب ما أوضحته المؤسسة فقد تم تخصيص منصة رقمية، تتيح للطلبة الجدد إمكانية التسجيل عبر الأنترنت ودفع حقوق التسجيل عن بعد، باستعمال بالطاقة الذهبية.

وأشار المصدر ذاته أن هذا الإجراء يأتي تحسبا للدخول الجامعي 2023/2022، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن الولوج إلى المنصة عبر الرابط: https://progres.mesrs.dz/webetu/

كما طمأن بريد الجزائر الطلبة الجدد الذين لا يحوزون بعد على بطاقة الذهبية أنه يمكنهم اللجوء إلى شخص آخر حامل لها لإجراء الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل.

“الخدمة الممتازة” للحصول على البطاقة الذهبية في آجال قياسية

كشفت مؤسسة بريد الجزائر أنه بإمكان زبائنها الإستفادة من البطاقة الذهبية في آجال لا تتعدي 5 أيام من تاريخ الطلب.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية أن ذلك يكون من خلال اختيار الخدمة الممتازة لطلب البطاقة الذهبية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخاصية تسمح بوصول البطاقة الذهبية في آجال قياسية لا تتعدى 05 أيام منذ تاريخ تأكيد الطلب.

5 طرق للإطلاع على الرصيد الجاري

قدمت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها 5 طرق تمكنهم من الاطلاع على رصيد حسابهم البريدي الجاري.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الإطلاع على رصيد الحساب يتم عبر :

1- الولوج إلى الموقع الإلكتروني eccp.dz (طلب الرقم السري يكون على مستوى المكتب البريدي).

2- استخدام تطبيق بريدي موب (عبر الضغط على خانة الحسابات).

3- التوجه إلى الموزع البريدي.

4- استخدام خدمة رصيدي لموبيليس (عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 603).

5- التوجه إلى المكتب البريدي مرفق بصك بريدي وبطاقة إثبات الهوية.

مؤسسة بريد الجزائر: 3 وثائق لفتح حساب “كناب”

وفي 24 جويلية 2022، كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن طريقة فتح واستغلال حساب لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

وأوضحت المؤسسة أن فتح واستغلال حساب على مستوى “كناب” يكون عن طريق تقديم الوثائق التالية:

1- وثيقة إثبات هويّة سارية المفعول

2- وثيقة تحدّد محلّ الإقامة

3- ملء استمارة متوفّرة على مُسْتَوى مَكْتَب البريد

6 معلومات حول تجديد البطاقة الذهبية

وفي 17 جويلية 2022، قالت مؤسسة بريد الجزائر أن عملية تجديد البطاقة الذهبية تتم بطريقة تلقائية والاستلام يكون من نفس المكتب البريدي وقدمت هذه الملاحظات:

1- استلام البطاقة يكون من نفس المكتب البريدي الذي تلقيت فيه بطاقتك الأولى.

2- استخدام البطاقة الذهبية الجديدة يكون بعد نهاية صلاحية البطاقة الأولى و ليس قبل.

3- البطاقة القديمة تحتفظ بها لا ترجع.

4- الرقم السري يبقي نفسه لا يتغير.

5- رقم البطاقة الذهبية لا يتغير يبقى نفسه.

6- في حال قمت بتغيير رقم هاتفك النقال يجب اعادة ربطه بالبطاقة الذهبية من الموزع البريدي.

مؤسسة بريد الجزائر: 6 خطوات لملء صك بريدي بطريقة صحيحة

ويوم 11 جويلية 2022، قدمت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها الطريقة الصحيحة لملء صك بريدي لتجنب الوقوع في الخطأ.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمة عبر فيسبوك أن من يريد ملء صك بريدي عليه إتباع الخطوات التالية

1- كتابة المبلغ المراد سحبه بالأرقام.

2- كتابة المبلغ المراد سحبه بالحروف.

3- لأمر لي شخصيا (في حال قمت بسحب المبلغ المالي شخصيا )

4- كتابة تاريخ ومكان سحب المال.

5- الإمضاء (يجب التأكد أن الإمضاء مطابق للإمضاء الأصلي)

6- الإمضاء على ظهر الصك البريدي.

مؤسسة بريد الجزائر تستفتي زبائنها حول مستوى خدماتها

وبوم 29 ماي 2022، طلبت مؤسسة بريد الجزائر من زبائنها المشاركة في استطلاع رأي على الأنترنت بغية التطوير والتحسين من خدماتها.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها أن موضوع الاستطلاع سيكون حول رضا الزبائن عن جودة الخدمة المقدمة على مستوى مكاتب بريد الجزائر.

وأكدت المؤسسة أن الأجوبة ستستعمل لأغراض التحسين المستمر مع عدم الكشف عنها.

وتمحورت الأسئلة المطروحة في جزئها الأول حول المعلومات الشخصية كالسن ومكان الاقامة والوظيفة وغيرها.

أما الجزء ثاني فجاء حول تردد الزبون عن المكاتب البريدية حيث استفسر الاستبيان، عن عدد المرات التي يتم فيها التوجه إلى البريد وكذا الخدمات التي يتم طلبها وغيرها من الأسئلة.

أما الجزء الثالث فخُصص لنوعية الاستقبال ورضا الزبائن عنها من عدمه، أما الجزء الرابع والأخير فاستفسرت المؤسسة عن مدى جودة الخدمات المقدمة.

رابط الاستفتاء: https://sondage.poste.dz