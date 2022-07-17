مؤسسة بريد الجزائر: 6 معلومات حول تجديد البطاقة الذهبية

قالت مؤسسة بريد الجزائر أن عملية تجديد البطاقة الذهبية تتم بطريقة تلقائية والاستلام يكون من نفس المكتب البريدي وقدمت هذه الملاحظات:

1- استلام البطاقة يكون من نفس المكتب البريدي الذي تلقيت فيه بطاقتك الأولى.

2- استخدام البطاقة الذهبية الجديدة يكون بعد نهاية صلاحية البطاقة الأولى و ليس قبل.

3- البطاقة القديمة تحتفظ بها لا ترجع.

4- الرقم السري يبقي نفسه لا يتغير.

5- رقم البطاقة الذهبية لا يتغير يبقى نفسه.

6- في حال قمت بتغيير رقم هاتفك النقال يجب اعادة ربطه بالبطاقة الذهبية من الموزع البريدي.

مؤسسة بريد الجزائر: 6 خطوات لملء صك بريدي بطريقة صحيحة

ويوم 11 جويلية 2022، قدمت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها الطريقة الصحيحة لملء صك بريدي لتجنب الوقوع في الخطأ.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمة عبر فيسبوك أن من يريد ملء صك بريدي عليه إتباع الخطوات التالية

1- كتابة المبلغ المراد سحبه بالأرقام.

2- كتابة المبلغ المراد سحبه بالحروف.

3- لأمر لي شخصيا (في حال قمت بسحب المبلغ المالي شخصيا )

4- كتابة تاريخ ومكان سحب المال.

5- الإمضاء (يجب التأكد أن الإمضاء مطابق للإمضاء الأصلي)

6- الإمضاء على ظهر الصك البريدي.

مؤسسة بريد الجزائر تستفتي زبائنها حول مستوى خدماتها

وبوم 29 ماي 2022، طلبت مؤسسة بريد الجزائر من زبائنها المشاركة في استطلاع رأي على الأنترنت بغية التطوير والتحسين من خدماتها.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها أن موضوع الاستطلاع سيكون حول رضا الزبائن عن جودة الخدمة المقدمة على مستوى مكاتب بريد الجزائر.

وأكدت المؤسسة أن الأجوبة ستستعمل لأغراض التحسين المستمر مع عدم الكشف عنها.

وتمحورت الأسئلة المطروحة في جزئها الأول حول المعلومات الشخصية كالسن ومكان الاقامة والوظيفة وغيرها.

أما الجزء ثاني فجاء حول تردد الزبون عن المكاتب البريدية حيث استفسر الاستبيان، عن عدد المرات التي يتم فيها التوجه إلى البريد وكذا الخدمات التي يتم طلبها وغيرها من الأسئلة.

أما الجزء الثالث فخُصص لنوعية الاستقبال ورضا الزبائن عنها من عدمه، أما الجزء الرابع والأخير فاستفسرت المؤسسة عن مدى جودة الخدمات المقدمة.

رابط الاستفتاء: https://sondage.poste.dz