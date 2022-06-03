مؤسسة ترامواي الجزائر تعلن عودة النشاط عبر كافة الخطوط في هذا التاريخ

أعلنت مؤسسة سيترام، الجمعة، عن عودة استغلال الترامواي على كامل الخط ابتداء من يوم السبت بعد انتهاء أشغال هدم بناية موجود بشارع طرابلس بحسين داي.

وحسب بيان للشركة: مؤسسسة ميترو الجزائر وسيترام تعلم زبائنها الكرام أن أشغال هدم المبنى بشارع طرابلس بحسين داي قد انتهت، وبهذا ستكون عودة استغلال الترامواي على كامل الخط ابتداء من يوم 04 جوان 2022.

واوضح: سيترام تعتذر لزبائنها عن الانقطاع والإزعاج المسبب خلال هذه الفترة.

ويوم 17 ماي 2022، أعلنت مؤسسة سيترام عن توقف مؤقت لخط ترامواي الجزائر، من محطة العناصر إلى غاية خروبة بسب هدم بناية موجود بشارع طرابلس بحسين داي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه تم استبدال الخدمة بحافلات ايتوزا طوال فترة التوقف.

وأضافت أنه سيتم الحفاظ على خدمة النقل بالترامواي من محطة الهواء الجميل إلى غاية درقانة وسط.