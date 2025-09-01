مؤسسة عمومية لإعادة بعث مصنع السيارات “هيونداي” سابقا

أكد وزير الصناعة سيفي غريب الذي يشغل منصب وزير أول بالنيابة منذ الخميس الماضي، أن مؤسسة عمومية ستعيد بعث مصنع السيارات السابق لعلامة هيونداي بولاية تيارت.

وفي رد كتابي على سؤال النائب البرلماني أحمد بلجيلالي المتعلق بإعادة بعث مصنع سيارات “هيونداي” سابقا على مستوى ولاية تيارت، قال الوزير: “يشرفني أن أعلمكم أنه في إطار مسعي الحكومة الرامي إلى إرساء ديناميكية اقتصادية جديدة، تولي وزارة الصناعة أولوية قصوى لإعادة استغلال المؤسسات الصناعية المتوقفة، لاسيما تلك التي عادت إلى ملكية الدولة بأحكام قضائية نهائية”.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير بخصوص مصنع تركيب السيارات بتيارت، أن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للمصنع والمصادرة بأحكام قضائية نهائية، توجد محل دراسة على مستوى اللجنة القطاعية المختصة وذلك قصد تحويلها إلى حافظة المؤسسة العمومية التي ستتولى إعادة بعثها.