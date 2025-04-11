مؤسسة “فريطال” تُتوج بشهادة اعتماد جديدة

تُوِّجت مؤسسة “فريطال”، بشهادة اعتماد جديدة في مجال أنشطة التفتيش صادرة عن الهيئة الجزائرية للاعتماد ALGERAC.

وجاء في بيان للمؤسسة أن الشهادة تُثبت مرة أخرى امتثال “فيرطال” التام لمتطلبات معيار ISO/IEC 17020:2012 في مجال أنشطة التفتيش، وهذا بعد مشوار طويل خاضته مؤسسة فريطال تحت اشراف الرئيس المدير العام محمد نبيل وبمعية مديرة الجودة خطاب إسمهان.

ويشمل هذا الاعتماد كل فروع مؤسسة فريطال المنتشرة على مستوى الولايات: عنابة، بجاية، وهران، حاسي مسعود.

وأكد البيان أن هذا الاعتماد ليس مجرد وثيقة رسمية، بل هو تأكيد صارم على امتلاك المؤسسة لكافة الكفاءات التقنية والموارد البشرية والمادية الضرورية لمزاولة أنشطة التفتيش بشكل مستقل، ووفقًا لأرفع المعايير الدولية، مع الالتزام الكامل بكافة القواعد والتوصيات المعتمدة من قبل ALGERAC.

وتكمن أهمية هذا الاعتماد في كونه ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات التفتيشية، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة المنتجات والخدمات الصناعية الوطنية، ويُسهم في تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية داخل السوق المحلية والدولية.

كما يُعد دعمًا مهمًا لركائز الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، وتشجيع الممارسات المطابقة للمعايير العالمية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الصناعية ويُعزز ثقة المتعاملين الاقتصاديين.

ودخلت الشهادة حيز التنفيذ ابتداءً من 09 مارس 2025 إلى غاية 31 ماي 2026، علماً أن أول اعتماد رسمي حصلت عليه المؤسسة يعود إلى 31 ماي 2015، ما يعكس مسارًا حافلًا بالخبرة والتميز والالتزام الثابت بالجودة والدقة.

وتواصل مؤسسة “فريطال” مسيرتها وقيادتها بخطى ثابتة نحو توسيع نطاق الاعتماد، وتعزيز حضورها الميداني عبر مختلف ولايات الوطن، بما يضمن تقريب خدماتها من مواقع العمل وتلبية احتياجات شركائها بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.