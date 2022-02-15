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رياضة

مؤسسة لبيانات كرة القدم تتوقع فوز رفقاء محرز بدوري أبطال أوروبا

سليم.ع
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مؤسسة لبيانات كرة القدم تتوقع فوز رفقاء محرز بدوري أبطال أوروبا
أرشيف

توقعت مؤسسة مختصة في بيانات كرة القدم، فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم..

وتزامنا مع دخول مسابقة دوري أبطال أوروبا مراحلها الإقصائية، نشرت مؤسسة fivethirtyeight، توقعاتها بشأن الفائز المحتمل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بالاعتماد على البيانات والإحصاءات.

وبحسب المؤسسة ذات المصداقية العالية، فإن مانشستر سيتي هو الفريق الأوفر حظا للفوز بالكأس ذات الأذنين هذا العام.

وتبلغ فرص “السيتي”، الذي بلغ نهائي النسخة الماضية، في الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، 25 بالمئة وفقا لتوقعات ذات المؤسسة.

وجاء فريق بايرن ميونيخ في المركز الثاني بـ20 بالمئة، وليفربول في المركز الثالث بـ14 بالمئة، وأجاكس الهولندي رابعا بـ13 بالمئة، وحامل النسخة السابقة تشيلسي في المركز الخامس بـ10 بالمئة، أما ريال مدريد فحلّ ضمن التوقعات في المركز السادس بـ4 بالمئة.

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