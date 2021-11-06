مؤسسة ميناء سكيكدة تطبع نصف مليون ملصقة انتخابية للوزير طلعي

المحكمة تستدعي 37 متهما في القضية

استدعت نيابة محكمة سكيكدة الابتدائية، 37 متهما، لحضور جلسة محاكمة تتعلق بملف الفساد على مستوى المؤسسة المينائية بسكيكدة، وهي القضية التي شغلت الرأي العام منذ أربع سنوات خلت، وذكرت مصادر عليمة لـ”الشروق”، بأن المعنيين، وهم مسؤولون وإطارات بالمؤسسة المينائية، فضلا عن وجوه سياسية وأخرى نقابية معروفة محليا ووطنيا، وكذا متعاملون خواص وممثلون لشركات أجنبية تعمل في الجزائر، متابعون في هذه القضية، تم استدعاؤهم على ذمة التحقيق في هذا الملف الشائك، وعلى رأسهم المدير العام للمؤسسة المينائية، ونجل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السابق عمار سعيداني.

نجل عمار سعداني والمدير العام للمؤسسة ضمن المتابعين

وفي ملف قرار الإحالة جملة من القضايا الشائكة والخطيرة والفضائح، من بينها تمويل الحملة الانتخابية لوزير النقل السابق بوجمعة طلعي، الذي كان مترشحا ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني بولاية عنابة، في تشريعيات 2017 التي أفرزت نجاحه، بحيث ورد ما تعلق بتكفل الميناء بطباعة نحو نصف مليون ملصقة من الحجم الكبير والملون، لحملة المعني، فضلا عن تحويل عدد من العمال بالميناء ويناهز عددهم المئة عامل لتجمع شعبي بملعب العقيد شابو بعنابة الذي احتضن لقاء الوزير السابق مع مناضلي الافلان وعامة الناس، عبر وسائل خاصة، وتكفل المؤسسة المينائية بإيوائهم وإطعامهم ونقلهم بفاتورة ضخمة دفعتها مؤسسة الميناء، فضلا عن ملف آخر يتعلق بساحبات تم توريدها دون فوترة من متعامل أجنبي فرنسي، في خرق واضح للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات التجارية والاتفاقيات المعمول بها.

كما تضمن ملف القضية تخصيص قطعة أرض لشركة نجل الأمين العام للأفلان الأسبق هي من الملكية العامة، كما وُجهت للمعنيين تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، والتزوير واستعمال المزور، في محرّر تجاري، والتزوير واستعمال المزور في محرر عرفي، والمشاركة في تزوير محرر عرفي، والمشاركة في تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وجنحة إتلاف وثائق ومستندات من شأنها تسهيل الكشف عن جنحة تبديد أموال عمومية، والاستعمال غير الشرعي للممتلكات العمومية لصالح الغير، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، وتحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ، ويرتقب الشروع في محاكمة هؤلاء بدءا من نهار اليوم الأحد على مستوى محكمة سكيكدة الابتدائية، على أن تتواصل لعدة أيام بسبب كثرة المتهمين وبلوغ عدد المحامين قرابة المئة، في واحدة من أهم المحاكمات التي تعيشها سكيكدة في العقد الأخير.

ب. ع