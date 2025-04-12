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اقتصاد

مؤسس “آبل” ستيف جوبز يرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشروق أونلاين
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مؤسس “آبل” ستيف جوبز يرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 وصف مؤسس شركة “آبل” الأمريكية، ستيف جوبز، عودة تصنيع منتجاتها من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللابتوب والساعات، في الولايات المتحدة الأمريكية، بغير الممكن.

ووفقا لتقرير نشرته قناة “سي أن بي سي” الأمريكية، تطرقت فيه حول نقاش دار بين الرئيس الأسبق للولايات الكمتحدة الأمريكية، براك أوباما، ومؤسسة “آبل” ستيف جوبز، سنة 2011، من أجل إعادة توطين صناعة العملاق الأمريكي والخروج من الصين، غير أن جوبز اعتبر الامر غير ممكن وأن “هذه الوظائف لن تعود إلى أمريكا”.

وفي هذا النقاش الذي حدث أثناء عشاء عام 2011 جمع أوباما بعدد من المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون، أشار جوبز، أيضًا إلى أن التصنيع في الصين في ذلك الوقت كان يتطلب 30 ألف مهندس مُدرّب لدعم 700 ألف عامل في المصانع، وهي موارد تفتقر إليها الولايات المتحدة.

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