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مؤسس “ويكيليكس” يتزوج في سجنه تحت حراسة مشددة

الشروق أونلاين
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مؤسس “ويكيليكس” يتزوج في سجنه تحت حراسة مشددة
ح.م
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ

يتزوج جوليان أسانغ، مؤسس موقع “ويكيليكس”، الأربعاء، بسجن يخضع لحراسة مشددة في جنوب شرقي لندن، في حفل صغير سيحضره أربعة ضيوف إضافةً لشاهدَين رسميين واثنين من حراس الأمن.

وسيُقام الحفل خلال ساعات الزيارة في السجن، الذي شهد قضاء بعض أعتى المجرمين في بريطانيا فترة العقوبة فيه.

وأسانغ مطلوب لدى السلطات الأميركية لمحاكمته في 18 تهمة تتعلق بكشف “ويكيليكس” عن مجموعات ضخمة من السجلات العسكرية الأميركية السرية والبرقيات الدبلوماسية.

وينفي الرجل البالغ من العمر 50 عاماً، ارتكاب أي مخالفات، ولا يزال محتجَزا في سجن “بيلمارش” منذ عام 2019، وكان قبلها متحصناً في سفارة الإكوادور بلندن لمدة سبع سنوات.

ورُفض هذا الشهر منح أسانغ الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية على قرار تسليمه للولايات المتحدة، لكن لا يزال بإمكانه الطعن في أي قرار تتخذه الحكومة بالموافقة على تسليمه.

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