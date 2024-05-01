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اقتصاد

مؤسس “Guiddini”: بوابات الدفع ببطاقات فيزا وماستر كارد في المواقع الجزائرية..”خطوة ممتازة”

محمد عبد المؤمن
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مؤسس “Guiddini”: بوابات الدفع ببطاقات فيزا وماستر كارد في المواقع الجزائرية..”خطوة ممتازة”
ح.م
شعارات فيزا وماستر كارد

يعتزم بنك التنمية المحلية (BDL) إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بالبطاقات الدولية، من قبيل “فيزا” و”ماستر كارد”، لفائدة المواقع الجزائرية،  حسب ما أفادت به مسؤولة في البنك.

وقالت مديرة تطوير الدفع الإلكتروني لـ BDL نوال طالب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء، إن البنك العمومي “حقّق تقدّما كبيرا في هذا المشروع، من أجل توفير الخدمة للمرة الأولى في الجزائر”.

وأكدت طالب أن الخدمة الجديدة “ستمكّن الأجانب وأفراد الجالية الوطنية بالخارج، من الحجز في الفنادق الجزائرية على سبيل المثال، والشراء من مواقع محلية (باستخدام بطاقات الدفع الدولية)”.

“خطوة ممتازة”

“مبادرة BDL هي خطوة ممتازة”، حسب وصف مراد مشتة مؤسس شركة “GUIDDINI” الناشئة، المتخصصة في إدماج بوابات الدفع الإلكترونية في المواقع التجارية بالجزائر.

وأوضح مشتة في تصريح لـ”الشروق أونلاين” إن “طبيعة الاقتصاد الرقمي تقتضي أن يتضمن تعاملات عابرة للقارات. وتوفير إمكانية تلقي المدفوعات المالية من الخارج عبر بطاقات الدفع الدولية”.

“فهي من بين الميكانيزمات الضرورية لتسهيل تصدير الخدمات، وحتى السلع. باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، يتابع المتحدث.

مؤكدا أن الخدمة كانت “مطلبا للعديد من المتعاملين الاقتصاديين، الذين يمتلك الكثير منهم خدمات ومنتجات ومنصات رقمية قادرة على ولوج السوق الدولية بسهولة، عند توفّرها”.

وأعرب مشتة عن تطلّعه إلى التحاق بقية البنوك الجزائرية ببنك التنمية المحلية في هذا المسعى. لما تنطوي عليه من فوائد على الاقتصاد الوطني وعلى تنمية صادرات البلاد.

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