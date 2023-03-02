مؤشر السمنة العالمي.. هذا هو ترتيب الجزائر؟

كشف مؤشر السمنة العالمي عن أكثر الشعوب بدانة، حيث ضمت القائمة دولا عربية في مراكز متقدمة، حسب المرصد المتخصص (The Global Obesity Observatory).

وبحسب مرصد السمنة فقد جاءت الجزائر في المرتبة الـ 33 من بين 200 دولة، فيما يخص معدلات السمنة عند النساء البالغات أما عربيا فكانت في المرتبة الـ12.

أما الرجال البالغين فاحتلت المرتبة الـ84 عالميا و14 عربيا.

وبحسب البيانات، فإن الكويت تأتي في المركز الأول من حيث معدلات السمنة للرجال في الدول العربية بـ 34.28%، وهي تحتل المركز 15 في الترتيب العالمي للسمنة بين الرجال البالغين، ضمن 200 دولة حول العالم.

وتليها قطر في المركز 16 عالميا والثانية عربيا، بمعدل سمنة يبلغ 33.46%، ثم في المركز 17 عالميا، المملكة العربية السعودية، والثالثة عربيا بمعدل 31.73%.

ويأتي الأردن في المركز الرابع عربيا و23 عالميا بمعدل 29.17%، ثم الإمارات في المركز 26 وفقا للترتيب العالمي للسمنة عند الرجال، وبالترتيب الخامس من حيث الدول العربية، بمعدل 28.44%.

ويأتي لبنان في المركز 27 عالميا، ثم فلسطين في المركز 31، والبحرين في المركز 34،

وليبيا في المركز 38، والعراق في المركز 55، ثم عمان في المركز 60، ومصر 61.

وتحتل سوريا المركز 77، تليها المغرب بالمركز 85، ثم تونس 89، واليمن 127، وبعد ذلك موريتانيا 141 وفي النهاية السودان في المركز 174.

أما في ما يتعلق بمعدلات السمنة عند النساء في العالم العربي، فإن الكويت تتصدر الترتيب العربي أيضا وتحتل المركز 14 عالميا، ثم قطر في المركز 15، وبعدها الأردن في المركز 16، وتحتل السعودية المركز 17.

وتأتي مصر بعدهم في المركز 19، ثم الإمارات في المركز 20، وليبيا في المركز 22.

وتحتل فلسطين المركز 25 في معدلات السمنة عند النساء، ثم لبنان 27، وبعدها العراق 28، والبحرين 29.

وكانت الجزائر في المركز 33 في التريب العالمي، ثم سوريا وتونس وعمان في المراكز 34 و35 و38، على التوالي.

ويحتل المغرب المركز 42، ثم اليمن المركز 106، وموريتانيا والسودان يأتيان في نهاية الترتيب في المراكز 130 و159 على التوالي، من أصل 200 دولة حول العالم.

أما عالميا، فإن جزيرة ناورو حلت بالمركز الأول من حيث معدلات السمنة لدى الرجال بـ59.85%، وجاءت ساموا الأميركية الأولى من حيث معدلات السمنة لدى النساء.