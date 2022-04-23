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رياضة

مؤشّرات قويّة على رغبة الوصاية في بقاء عمارة رئيسا لـ “الفاف”

علي بهلولي
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مؤشّرات قويّة على رغبة الوصاية في بقاء عمارة رئيسا لـ “الفاف”

تلقّى شرف الدين عمارة دعما آخر، لِصدّه عن الاستقالة مُقابل البقاء في منصبه رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وانْتُخب شرف الدين عمارة عضوا في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، لِفترة ما بين 2021 و2024.

جاء ذلك خلال آخر جمعية عامّة عادية للجنة الأولمبية الجزائرية، بِمقرّها بِالعاصمة. عِلما أن اللقاء حضره وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق.

وفضلا عن العضوية بِالمكتب التنفيذي، يحوز رئيس “الفاف” منصب نائب رئيس اللجنة المالية في الهيئة الأولمبية الجزائرية.

وعندما يحضر مُمثّل الحكومة (الوزير سبقاق)، وتُثمّن أعلى هيئة رياضية في الجزائر (اللجنة الأولمبية) شخصية رئيس “الفاف”، فإن الأمر لا يحتاج إلى تفسير، في كون السلطات العمومية تُدعّم بقاء شرف الدين عمارة في منصب الرجل الأوّل لِاتحاد الكرة.

وكان شرف الدين عمارة قد تلقّى مُؤخّرا دعما آخر، مُمثّلا في تكليفه بِشغل منصب عضو في اللجنة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويُفترض أن تعقد “الفاف” جمعية عامّة عادية في الـ 19 من ماي المقبل، لِحسم أمر بقاء شرف الدين عمارة رئيسا للهيئة، أو الإعلان عن قرار آخر.

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