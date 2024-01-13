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مؤيد للانفصال عن الصين يفوز بالانتخابات الرئاسية في تايوان

الشروق أونلاين
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مؤيد للانفصال عن الصين يفوز بالانتخابات الرئاسية في تايوان
ح.م
الانتخابات في تايوان

أسفرت الانتخابات الرئاسية في تايوان يوم السبت، عن فوز لاي تشينغدي المؤيد للانفصال عن البرّ الصيني برئاسة الإقليم الخاضع لسلطة الصين.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، فقد حصل تشينغدي، بعد غلق 93 بالمئة من مراكز الاقتراع، على ما يفوق 40 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات”.

وقال لاي تشينغدي في مؤتمر صحفي عقب إعلان فوزه:”أريد أن أشكر شعب تايوان على كتابته فصلا جديدا لديمقراطيتنا. لقد أظهرنا للعالم مدى تقديرنا للديمقراطية”.

وأضاف تشينغدي:”لدي مسؤولية مهمة للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان. وسأتصرف وفقا لنظامنا الدستوري الديمقراطي، وسأحافظ على الوضع الراهن بين جانبي المضيق”.

وينتخب رئيس الإدارة في تايوان لمدة 4 سنوات، بعد حصوله على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات، من دون الحاجة للمرور إلى دورة ثانية.

وتعتبر الصين تايوان، وهي جزيرة لا تتجاوز مساحتها 37 ألف كلم مربع، مقاطعة تابعة لها في إطار مبدأ “الصين الواحدة”.

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