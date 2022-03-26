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مئات الإسبان يتظاهرون بشوارع مدريد دعماً للصحراء الغربية  

الشروق أونلاين
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مئات الإسبان يتظاهرون بشوارع مدريد دعماً للصحراء الغربية  

تظاهر مئات الأشخاص في مدريد السبت، عقب إعلان إسبانيا للمرة الأولى دعمها لموقف المغرب، وجاء ذلك دعما للصحراء الغربية.  

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالقرار بينها “سانشيز خائن، “الصحراويون يقررون، ليسوا ورقة مساومة بيدكم”، “الصحراء ليست للبيع”.

خرج نحو ألفي شخص السبت للشوارع في مدريد من أجل لدعم الصحراء الغربية والمطالبة بحق المستعمرة الإسبانية السابقة بتقرير مصيرها، وتأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الإسبانية دعمها للمغرب في هذا النزاع.

ورفعت لافتات عديدة منددة بالقرار بينها “سانشيز خائن، “الصحراويون يقررون، ليسوا ورقة مساومة بيدكم”، “الصحراء ليست للبيع”.

وبعدما التزمت مدريد الحياد أعلنت قبل ثمانية أيام دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات وفيها مياه مليئة بالأسماك، تتنازعها الرباط مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر منذ انسحاب الاسبان منها عام 1975.

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