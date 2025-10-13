مئات الفلسطينيين يغادرون سجون الاحتلال.. وحسام أبو صفية في قائمة الاحتياط؟

غادر مئات الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين، سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أنهت حركة حماس تسليم 20 محتجزا لديها في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وبحسب المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة فقد وصلت حافلات تقل أسرى فلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط احتفاء واستقبال شعبي واسعين.

وأوضحت مصادر فلسطينية دخول دفعة أخرى من الأسرى المحررين إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار تنفيذ بنود اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وقبل وقت قصير، وصلت حافلات تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر إلى بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقا لقناة الجزيرة.

وأفادت وكالة رويترز في وقت سابق بصعود جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم على متن حافلات داخل سجون الاحتلال، في انتظار نقلهم، حيث من المتوقع إطلاق سراح معظمهم عند مجمع ناصر الطبي بغزة مساء اليوم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن 154 أسيرا فلسطينيا تم الإفراج عنهم ونقلهم إلى مصر، وذلك تنفيذا لقرار إبعادهم.

من جهتها، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال أنها أتمت عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا، بموجب الاتفاق.

ومساء الأحد، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن القائمة الاحتياطية للأسرى الفلسطينيين التي صدّقت عليها حكومة الاحتلال تشمل الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، المحتجز في قاعدة “سدي تيمان” العسكرية سيئة السمعة منذ اعتقاله في ديسمبر 2024.

وتردّد في الإعلام العبري أن “ّالحكومة تصدّق على وضع قائمة احتياطية تضمّ 5 أسرى من غزة يفرج عنهم حال إجراء تعديلات” وأنه “سيُفرج عن أبو صفية بقرار من نتنياهو وكاتس فقط، إن لم يكتمل عدد المفرج عنهم”.

وفي وقت سابق، كشفت القناة الـ 12 أنّ حكومة بنيامين نتنياهو تجري مشاورات هاتفية عاجلة بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار خطة ترامب.

وأشارت القناة إلى أنّ الاسم الأبرز ضمن الأسماء الاحتياطية هو الدكتور حسام أبو صفية، الذي تمّ إدراجه تحت ضغط من حركة “حماس” والوسطاء الإقليميين، في ظلّ توقعات كبيرة من الحركة بأن يشمله الإفراج.

وذكرت القناة أنّ إدراج اسم الدكتور أبو صفية في قائمة “الإكسترا” يعني أنّ المعركة لإطلاق سراحه لا تزال مستمرة، وأنّ مصيره بانتظار موافقة نتنياهو النهائية.

وكان أبو صفية من أوائل الأطباء الذين واصلوا أداء واجبهم الطبي في ظل الحرب على غزة، رغم المخاطر المتزايدة، حيث فقد نجله إبراهيم في اقتحام جيش الاحتلال للمستشفى في 26 أكتوبر 2024، كما تعرض هو في 24 نوفمبر من ذات العام، لإصابة نتيجة قصف استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى، ما عرضه للاعتقال.

ويوم 26 ديسمبر، اقتحم الاحتلال مستشفى “كمال عدوان” وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا بداخله بينهم الدكتور حسام أبو صفية الذي لقيت صورته وقتها بردائه الطبي، يقتاده الجنود مكبلا وسط الدمار، موجة استنكار عربية ودولية.