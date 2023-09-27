مئات القتلى والجرحى.. هذه تفاصيل الكارثة التي حلت بقاعة حفلات في العراق!

أسفر حريق نشب بقاعة حفلات في العراق، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، عن مئات القتلى والجرحى من المدعوين لحفل زفاف.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد لقي 100 شخص من المحتفلين مصرعهم، وأصيب 150 آخرين نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل، وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى.

وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى مئة شخص، فيما أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح الأربعاء، أن عدد الضحايا والمصابين يتجاوز الـ 450 شخصًا.

وأضافت التقارير عن شهود عيان قولهم إن الحريق اندلع بعد استخدام عدد من المدعوين ألعابا نارية داخل قاعة الزفاف.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن وزيرها، عبد الأمير الشمري، انتقل إلى الموصل على وجه السرعة للإشراف على عمليات الإنقاذ.

وأظهرت لقطات منشورة على مواقع التواصل العراقي، لم يتم التحقق من صحتها، ما يبدو وكأنه لحظة اندلاع النار في القاعة، حيث تسبب في انهيار السقف وتساقط اللهب على الحاضرين.

وقال الشمري، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، واع، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأضاف للوكالة أنه “توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية”.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحريق، كما قال المجلس إن السوداني .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف”.