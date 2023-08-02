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ماتت “جوعا”.. هذه قصة المدونة الروسية وحمية الفاكهة

الشروق أونلاين
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ماتت “جوعا”.. هذه قصة المدونة الروسية وحمية الفاكهة

توفيت مدونة نباتية روسية “بسبب الجوع الحاد”، بعد أن اعتمدت حصريا على نظام غذائي من الفاكهة والعصائر فقط لمدة طويلة.

وأفادت وسائل إعلام دولية أن المدونة الروسية البالغة من العمر 39 عاما، روجت كثيرا للأطعمة النيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت معروفة لملايين المشاهدين على منصات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام.

وفي 21 جويلية طلبت المدونة العلاج الطبي، بعد فترة من الآلام، خلال جولة في جنوب شرق آسيا، لكنها توفيت بعدها بقليل.

وقال أحد أصدقائها قبل بضعة أشهر، في سريلانكا، بدت بالفعل منهكة، وساقها منتفخة.. أرسلوها لتلقي العلاج. ومع ذلك، هربت مرة أخرى. عندما رأيتها في فوكيت، شعرت بالرعب”.

وأضافت صديقتها: “كنت جارتها وكل يوم كنت أخشى أن أجد جثتها هامدة في الصباح. أقنعتها بالتماس العلاج، لكنها لم تقبل”.

وقالت صديقة أخرى أنها تناولت “نظاما غذائيا نباتيا خاما تماما” على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث كانت تستهلك فقط “الفواكه وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة”.

وفي آخر منشوراتها، كتبت على إنستغرام: “أرى جسدي وعقلي يتغيران كل يوم، أنا أحب نفسي الجديدة، ولن أعود أبدا إلى العادات التي اعتدت ممارستها.”

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