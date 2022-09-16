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“ماتت سيدتكم”.. هكذا تم إبلاغ نحل القصر بوفاة الملكة إليزابيث

الشروق أونلاين
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“ماتت سيدتكم”.. هكذا تم إبلاغ نحل القصر بوفاة الملكة إليزابيث
ح.م
مربي النحل الملكي جون تشابل

قام مربي النحل الخاص بالعائلة المالكة في بريطانيا بإبلاغ النحل الموجود في “قصر باكنغهام” و”كلارنس هاوس” في لندن، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشارت لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أنه تم إخبار النحل، “بنبرة هادئة”، أن سيدهم الجديد الآن هو الملك تشارلزالثالث، في تقليد يعتقد أنه يعود إلى قرون.

ونقلت الصحيفة عن مربي النحل الرسمي في القصر جون تشابل (79 عاما)، قوله إنه سافر إلى قصر باكنغهام وكلارنس هاوس بعد وفاة الملكة، لتنفيذ هذا التقليد.

ووضع تشابل شرائط سوداء على الخلايا التي تضم عشرات الآلاف من النحل، قبل أن يخبرهم أن سيدتهم ماتت، وأن سيدا جديدا سيكون هو المسؤول عنهم من الآن فصاعدا، ثم حث النحل على أن “يتعامل بشكل جيد مع سيده الجديد”.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الطقس الغريب يتم بناء على تقليد قديم مفاده أن عدم إخبار النحل بتغيير الملك سيؤدي إلى عدم إنتاجه للعسل، وتركه الخلايا، أو حتى موته.

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