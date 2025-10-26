“ماتريوشكا…أرواح من قطن “.. جديد روايات عائشة بنّور

ستكون جاهزة في معرض الكتاب الدولي بجناح دار خيال

في «ماتريوشكا – أرواح من قطن» تواصل الروائية عائشة بنور مشروعها السردي الذي عُرفت به في أعمالها السابقة مثل “الزنجية” و”اعترافات امرأة” و”نساء في الجحيم”.

وتعد رواية “ماتريوشكا…أرواح من قطن” الرواية السادسة بعد أعمالها الروائية (السوط والصدى، اعترافات امرأة، سقوط فارس الأحلام، الأسيــرة، نساء في الجحيم، الزنجيّــة) وكلها صدرت في عدّة طبعات عربية ومترجمة إلى الفرنسية والانجليزية والاسبانية وبعض من قصصي إلى الايطالية والتركية، كما كانت حاضرة في محافل وجوائز عربية ودولية بقــوة.

رواية “ماتريوشكا”، الصادرة حديثًا عن دار “خيال”، ضمن التحضير لمعرض الكتاب الدولي، تمزج بين الواقعي والرمزي، وتغوص في أعماق الذات الأنثوية والذاكرة الجمعية.

تتخذ الرواية من فضاء الآثار والحفريات مدخلًا لاستكشاف طبقات النفس والوجود الإنساني، حيث تتشابك في السرد لقطات الحفريات مع لوحات فنيــة (غيوميــه، ميليــه) وأخبار تاريخية عن جماجم الشهداء العائدة إلى الوطن، فيما تنفتح الصناديق المعدنية والموميــاءات والمغارات لتكشف ذاكرةً مختومة تحرس أسرار القلب والتاريخ. وعن مقاومة الروح لذاكرة لا تنسى.

وتكشف الرواية طبقات الذاكرة كدمية “ماتريوشكا”، لتفضح الألم المنسي وتعيد للروح صوتها المقهور وعن الأماكن كأرواح متراكبة، كل طبقة منها تُخفي أخرى، مثل دمى الماتريوشكا بلغة شعرية مشبعة بالرمز والتأمل الفلسفي.

أما من الناحية التقنيــة، تعتمد الرواية على تعــدّد الأصوات، وتناوب الأزمنة، واستحضار الحلم والذاكرة كعنصرين بنائيين، لتقدّم نصًا يمزج بين السرد المعرفي والبعد الوجداني في رحلة بحث عن المعنى والنجاة.