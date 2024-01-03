ماتسن يهدد مكانة بن سبعيني في دورتموند

واصلت إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني بحثها عن ظهير أيسر جديد، من أجل سد الثغرة التي سيخلفها غياب الجزائري رامي بن سبعيني لمدة لا تقل عن شهر بسبب مشاركة إبن قسنطينة في كأس أمم إفريقيا مع الخضر.

ووجد المدرب إيدين تيرزيتش نفسه مطالبا بتعويض بن سبعيني، لاسيما بعد إصابة الظهير النرويجي جوليان رايرسون، وغيابه عن الملاعب بضعة أسابيع، وهو ما جعل الإدارة تتحرك للظفر بخدمات ظهير أيسر جديد.

وأشارت تقارر صحفية إنجليزية أن نادي دورتموند قريب من التعاقد مع إيان ماتسن مدافع تشيلسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث اقتربت المفاوضات من النهائية من أجل استعارة صاحب الـ21 عاما مع تضمن العقد بند خيار الشراء مقابل حوالي 30 مليون أورو.

وسيكون نجم الخضر مطالبا بتقديم مستويات متميزة مع الخضر، والعودة بأكثر قوة من أجل استرجاع مكانته مع النادي الأصفر والأسود، بعد نهاية “الكان”، خاصة وأن العديد من اللاعبين الإفارقة، ضيعوا مكانتهم سابقا، بعد المشاركة في كأس إفريقيا.