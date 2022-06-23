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ماثيو هيل الطفل الأمريكي “المحبّ للجزائر” يتلقى دعوة لحضور ألعاب المتوسط في وهران

الشروق أونلاين
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ماثيو هيل الطفل الأمريكي “المحبّ للجزائر” يتلقى دعوة لحضور ألعاب المتوسط في وهران
ح.م
ماثيو هيل مع السفير الجزائري

استقبل سفير الجزائر بالولايات المتحدة أحمد بوطاش الطفل الأمريكي المتوحّد ماثيو هيل، الذي وجّهت له دعوة شرفية لحضور ألعاب البحر المتوسط بوهران. 

وقد تعرّف الجزائريون على الطفل ماثيو (11 عاما)، عبر مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية قبل أشهر، عبّر فيه عن حلمه بأن يصبح سفيرا للولايات المتحدة في الجزائر.

وسيسافر ماثيو مع أمه وجدّته إلى الجزائر، انطلاقا من العاصمة الأمريكية واشنطن نحو مدينة وهران، حسب ما أكدته سفارة الجزائر هناك.

ورحّبت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر إليزابيث أوبين بالمبادرة الجزائرية، وقالت في تغريدة على تويتر إنّها “سعيدة بتحقّق حلم ماثيو بزيارة الجزائر”.

لعمامرة يتفاعل مع طفل أمريكي مصاب بالتوحّد حلمه العمل بالجزائر!

وفي 30 سبتمبر 2022، تفاعل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع طفل أمريكي مصاب بالتوحد، حلمه أن يصبح دبلوماسياً في سفارة بلاده لدى الجزائر.

وخاطب لعمامرة، الطفل عبر تغريدة نشرها على تويتر بالقول: عزيزي ماثيو ، سعيد حقًا بمشاهدة الفيديو الخاص بك”.

وأضاف: “أبعث لكم تحياتي الحارة وتشجيعا. أمامك مستقبل مشرق وأستطيع أن أقول بكل ثقة إنك ستصبح دبلوماسيًا ماهرًا. فقط اتبع حلمك. أهلا بكم في الجزائر!”.

يذكر أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد نشرت عبر حسابها على فيسبوك فيديو الطفل بعنوان: “دبلوماسي مستقبلي”.

وجاء في التعليق المرافق: “هذا الفتى البالغ من العمر 11 سنة في ولاية فلوريدا يريد أن يصبح دبلوماسياً في السفارة الأمريكية لدى الجزائر. في رأيكم ماذا ينبغي له أن يطلع حول الجزائر؟

وأعادت السفارة الأمريكية نشر فيديو الطفل مرفوقا بتغريدة وزير الخارجية الجزائري، عبر حسابها على موقع تويتر، وحقق المنشور تفاعلا كبيرا.

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التعليقات
4
  • ملاحظ

    كم يوجد من اطفال من شعبك يعانون من هذا المرض وفي بلد لا يوجد اي علاج ماْهل ولا اي امكانيات تاركين اولياٸهم يعانون التمييز والاهمال وتجاهل تام من السلطات،

    0
  • علي عبد الله الجزائري

    واضح ان الطفل لا يفقه شيء بالدبلوماسية وكان يقرا من ورقة امامه كتبت عليها امور متعلقة بالجغرافيا السياسية وتقوية العلاقات مع الشرق الاوسط وهذا يتجاوز مستواه وحتى تفكيره الولايا ت المتحدة الامريكية تبحث عن تقوية علاقتها مع الجزائر لتحييدها عن شركائها الاستراتجيين الروس والصين هذا ما جاء في تقرير في مقال صادر عن مجموعة نخب سياسية امريكية ان ادارة بايدن لم تنتبه لقوة فاعلة في منطقة شمال افريقيا وهي الجزائر وهي اكبر حليف للقوى المعادية لسياسة امريكا يقصدون ( الصين و روسيا ) ويجب على جو بايدن ان يحاول كسب الجزائر لصالح الصف الغربي قبل ان تتحول لقوة معادية لحلفاء امريكا بالاطلسي

    5
  • menoula

    et les autiste de l'algerie non manpas un ecole pour etudier pouvre algerie et bon courage au maman

    4
  • استفسار،

    انا جزائري لدي حلم و لم يتفاعل معي لعمامرة. للاسف.

    24

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