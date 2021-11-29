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رياضة

ماجر: أتمنى تتويج الخضر بكأس العرب

الشروق الرياضي
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ماجر: أتمنى تتويج الخضر بكأس العرب

قال المدرب السابق للمنتخب الوطني بأن المنتخب الوطني محظوظ، لأن بحوزته لاعبين ينشطون في البطولات الخليجية وقطر بصفة خاصة.

وأضاف في تصريحات لقناة الكأس القطرية “لاعبونا الناشطون في الخليج، سيستفيدون من تحضير جيد بمشاركتهم في بطولة كأس العرب”، مؤكدا أن “المنتخب المحلي سيستفيد كثيرا من خبرة وتجبرة كل من بلايلي بونجاح والبقية، وأتمنى تتويجهم بالبطولة”.

تقنية جديدة في كأس العرب

أكدت صحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية، أنه من المقرر أن تقوم فيفا بتجربة تقنية التسلل التلقائي، تلك التقنية تكشف تلقائيًا متى يكون اللاعب متسللًا في كأس العرب المقامة بقطر، وذلك في اختبار أوّلي قبل إقامة كأس العالم 2022. وتابعت: يتم إرسال رسالة فورية إلى حكم مساعد الفيديو (فار)، وهو سيقوم باتخاذ القرار ما إذا كان اللاعب متسللًا أم لا. وأضافت الصحيفة أن التقنية تم تنفيذها عن طريق شركة «هوك-آي»، وتعتقد الشركة أن هذا النظام يساعد على العمل بدقة أعلى، ويساعد على سرعة اتخاذ القرار. وأردفت أنه سيتم استخدام هذه التقنية على 6 ملاعب في قطر، التي ستقام عليها مباريات كأس العرب.

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