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رياضة

“ماجر أعظم لاعب في تاريخ بورتو”

علي بهلولي
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“ماجر أعظم لاعب في تاريخ بورتو”

صنّف رئيس نادي بورتو جورجي نونو بينتو دا كوستا الجزائري رابح ماجر، أعظم لاعب في تاريخ الفريق البرتغالي.

ويرأس جورجي نونو بينتو دا كوستا (84 سنة) نادي بورتو البرتغالي منذ عام 1982، بينما ارتدى رابح ماجر (63 سنة) زيّ هذا الفريق ما بين 1985 و1991.

وقال جورجي نونو بينتو دا كوستا في أحدث تصريحات صحفية أدلى بها لِمجلّة ناديه بورتو: “أعتقد أن ماجر هو اللاعب الأكثر اكتمالا طوال رئاستي لِنادي بورتو. كان يلعب بِالقدمَين اليمنى واليسرى، ويُسدّد بهما أيضا، كان عدوانيا (لا يهاب المدافعين)، وسريعا، ويُجيد أيضا اللعب بِالرأس، كانت له مراوغات خرافية. يبدو لي كان خاليا من العيوب”.

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