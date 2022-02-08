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رياضة

ماجر الأوّل إفريقيا وساديو ماني الخامس والأخير

علي بهلولي
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ماجر الأوّل إفريقيا وساديو ماني الخامس والأخير

دوّن اللاعب الدولي السنيغالي ساديو ماني بعد نيله كأس أمم إفريقيا 2022، اسمه في قائمة مصغّرة تضمّ أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر.

وقاد المهاجم ساديو ماني منتخب بلاده السنيغال سهرة الأحد الماضي، إلى إحراز اللقب القاري، بِالفوز على المنافس المصري بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبات ساديو ماني خامس لاعب من القارّة السّمراء، ينال كأس أمم إفريقيا ورابطة أبطال أوروبا.

وكان الجزائري رابح ماجر أوّل لاعب إفريقي يُحرز اللقب القاري وكأس رابطة أبطال أوروبا، وذلك مع “الخضر” في “كان” 1990، ومع نادي بورتو البرتغالي في عام 1987.

وجاء الغاني عبيدي بيليه ثانيا، بعد تتويجه مع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي بِكأس رابطة أبطال أوروبا عام 1993، وبِكأس إفريقيا عام 1982.

وحلّ الكاميروني صامويل إيتو ثالثا، بِافتكاكه كأس رابطة أبطال أوروبا مع فريق برشلونة الإسباني عام 2006، وكأس أمم إفريقيا نسخة 2000.

وتموقع الإيفواري يحي توري رابعا، بعد أن نال كأس أمم إفريقيا عام 2015، وكأس رابطة أبطال أوروبا مع نادي برشلونة عام 2009.

أمّا السنيغالي ساديو ماني، فقد حصد كأس أمم إفريقيا 2022، وكأس رابطة أبطال أوروبا مع نادي ليفربول الإنجليزي عام 2019.

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