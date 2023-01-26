ماجر: حفل افتتاح “الشان” عالمي والجزائر نجحت في رفع التحدّي

تحدّث أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر عن بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة 2023.

وأجرى موقع الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم مقابلة صحفية مع ماجر، ونشر تفاصيلها، الخميس.

وقال صاحب “الكعب الذّهبي” إن حفل افتتاح “شان” 2023 كان فخما، ويُشبه ما يحدث في تظاهرات عالمية مثل المونديال.

ومنح ماجر العلامة الكاملة للمُنظِّمين، وقال إن تظاهرة “الشان” نجحت بِكلّ المقاييس، واستدلّ بِجودة الملاعب التي سخّرتها الجزائر، وأيضا بِحضور رئيسَي “الفيفا” جياني وأنفونتينو و”الكاف” باتريس موتسيبي إلى هذه المنافسة.

ويُؤمن اللاعب الذي أحرز كأس رابطة أبطال أوروبا والعالم للأندية وكأس أمم إفريقيا وجائزة الكرة الذهبية في القارّة السّمراء (وتتويجات أخرى)، أن مثل هذا النوع من البطولات يُشّجع اللاعبين الشباب والمحلّيين على تفجير مواهبهم، وقال إنه كان يتمنّى لو نُظمّت أيّام مجده. عِلما أن أوّل نسخة احتضنتها كوت ديفوار عام 2009.

وعن مشواره الرياضي، أبدى ماجر فخره بِما قدّمه فوق المستطيل الأخضر، وضرب مثلا بِصناعته اسما في مجال الرياضة الأكثر شعبية في العالم، حيث صارت تُطلَق عبارة “هدف على طريقة ماجر”، كلّما هُزّ لاعب ما الشباكَ بِالكعب.

واختتم رابح ماجر تصريحاته بِروح رياضية عالية، وقال إنه يُرحّب بِإخوانه الأفارقة في الجزائر، ويأمل أن يُحرز اللّقبَ القارّيَّ المنتخبُ الأجدرُ بِالكأسِ.