ماجر سيحضر مراسم قرعة كأس إفريقيا رفقة أساطير القارة السمراء

تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

القرعة مقررة يوم 16 أوت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي

تلقى الأسطورة، رابح ماجر، دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، من أجل حضور مراسم قرعة كأس إفريقيا 2021، بالعاصمة الكاميروينية ياوندي، وهذا يوم 16 أوت الجاري.

وستستضيف الكاميرون فعاليات كأس إفريقيا 2021 في الفترة من 9 جانفي إلى 9 فيفري 2022، بعد تأجيلها لمدة عام كامل، جراء انتشار جائحة كورونا، عبر مختلف بلدان “القارة السمراء” والعالم أجمع. تجتمع بعض أساطير كرة القدم الإفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي، لحضور القرعة الرسمية لـ”الكان”، يتقدمهم الدولي السابق الجزائري رابح ماجر، الذي تلقى دعوة رسمية من “الكاف”. وبحسب مصدر مطلع لـ”الشروق”، فإن المدرب السابق للمنتخب الوطني سيشد الرحال من مطار الدوحة الدولي نحو العاصمة ياوندي، 24 ساعة قبل الموعد المحدد لعملية القرعة، أي يوم 16 أوت.

وإلى جانب ماجر، يرتقب حضور عملية القرعة نجوم أفريقية بارزة أخرى، أبرزهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديديي دروغبا نجم كوت ديفوار السابق، رفقة موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، وبعض الممثلين عن الاتحادات الإفريقية لكرة القدم، وأعضاء الهيئة التنفيذية لـ”الكاف”، بالإضافة إلى إمكانية حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعتبر ماجر أحد أساطير كرة القدم الجزائرية والإفريقية، حيث وعبر مسيرة احترافية في الملاعب، استمرت لما يقرب من 17 عاما، بين عامي 1975 إلى 1992، صال وجال وأبدع على المستطيل الأخضر، لكن هناك هدفين في مسيرة اللاعب محفورين في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة، ليتوجوا بها مسيرة الدولي الجزائري. ومن بين 13 هدفا أحرزها “الخضر” في كأس العالم في أربع مشاركات بالمونديال، كان الهدف الأول من توقيع رابح ماجر، في أولى مشاركات الجزائر في كأس العالم عام 1982، في مباراة جمعت بين الجزائر وألمانيا، تفوق خلالها “محاربو الصحراء” على الماكينات بهدفين مقابل هدف، كما قاد “الخضر” لنيل أول لقب قاري في عام 1990 بالجزائر”.

إنجازات “صاحب الكعب الذهبي” كما يلقب، لم تتوقف عند مشاركته مع بلاده في مونديال 82، فماجر كان أول جزائري وعربي يفوز بلقب رابطة أبطال أوروبا، عام 1987، مع فريق بورتو البرتغالي، بعد تغلبه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2 – 1. ليكون بذلك أول جزائري وعربي يفوز بـ”ذات الأذنين” كما أنه من بين القلائل العرب الذين فاوزا بالبطولة.

هذا وبخصوص تفاصيل عملية القرعة، يرتقب أن يعتمد “الكاف” على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لشهر جويلية القادم من أجل تحديد رؤوس المجموعات، فضلا عن تصدر المنتخب الكاميروني المجموعة الأولى بصفته البلد المضيف.

ونظرا لذلك وحسب تصنيف الفيفا الأخير، والذي لن يشهد تغيرات كثيرة على مستوى المراكز الخمس الأولى، فإن المنتخب الوطني سيتفادى مواجهة كل من الكاميرون (صاحب الأرض) وتونس ونيجيريا والسنغال والمغرب، في وقت سيكون مرشحا لمواجهات المنتخبات الأخرى من بينهم مصر وكوت ديفوار وغانا ومالي، وهذا في دور المجموعات.