ماجر: من السابق لأوانه ترشيح أي منتخب للتتويج بشان الجزائر

قال أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر، أنه من السابق لأوانه ترشيح منتخب على حساب آخر للتتويج بشان الجزائر، كما أبدى دعمه الكبير لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وأضاف ماجر في حوار مع الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم: “من السابق لأوانه ترشيح فريق على آخر للفوز بلقب الشان، كرة القدم لديها مفاجآت ، وعندما نصل إلى ربع نهائي المسابقة، يمكننا تقييم وترشيح أحد الفرق “.

وقال النجم الجزائري السابق، في حديثه عن بطولة إفريقيا للمحليين الجارية في الجزائر: ” النسخة السابعة ناجحة حتى الآن، آمل أن تستمر هذه المسابقة في نجاحها في دول إفريقية أخرى، بعد نسخة الجزائر”.

وتابع ماجر حديثه عن نجاح نسخة الجزائر: ” إنه أمر لا يصدق حتى الآن، ونأمل أن يستمر المستوى في التحسن في بقية المباريات، أرحب بكل زملائي الأفارقة الموجودين في الجزائر وأتمنى أن يتوج الفريق الأفضل بلقب البطولة “.

من جهة أخرى، أشاد ماجر بالاهتمام الذي توليه “الكاف” لمسابقة اللاعبين المحليين: “الشان فرصة لاكتشاف النجوم الأفارقة الجدد الذين يمكنهم المضي قدمًا للتألق في العديد من البطولات الدولية الكبرى الأخرى، من الضروري إعطاء الأهمية والقدرات للاعبين المحليين. لقد رأينا وجود رئيس الكاف في الجزائر مع رئيس الفيفا ، وهذا يثبت أنهم يريدون الاهتمام أكثر باللاعب المحلي مستقبلا”.