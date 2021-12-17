ماجر وصايفي وحليش في مواجهة نجوم العالم في قطر

يلتقي أمسية الجمعة عددا من نجوم الكرة العربية ونجوم العالم السابقين في ملعب الثمامة بالدوحة، في إطار مباراة ودية على هامش منافسات كأس العرب.

ويتواجد في تشكيلة نجوم العرب السابقين ثلاثي جزائري، ويتعلق الأمر بكل من رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش، ويضم الفريق العربي الذي يقوده المدرب حسين عموتة، نجوم آخرين على غرار علي الحبسي، عماد الحوسني، سامي الجابر، فهد الكبيسي، وائل جمعة، حسين خرجة، وغيرهم.

أما فريق نجوم العالم فيضم أسماء كبيرة، على غرار خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، ونجوم آخرين .

وسيشارك مع تشكيلة نجوم العرب السابقين، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، فيما يلعب مع منتخب نجوم العالم السابقين رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو.