ماجر يقدم نصيحة لمحمد صلاح

تمنى أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، انتقال نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، إلى أحد أكبر ناديين في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويرى ماجر أن على صلاح أن يجرّب حظه مع ريال مدريد أو برشلونة، مؤكدا أن ذلك لو تحقق، سيكون بمثابة خطوة إلى الأمام في مسيرة النجم المصري.

وقال النجم الجزائري السابق في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية “: “رؤية صلاح في المستقبل بقميص ريال مدريد أو برشلونة، لأن ذلك سيكون بمثابة دفعة جديدة في مسيرته”.

وأضاف: “تجديد صلاح لعقده مع ليفربول في الصيف الماضي، هو اعتراف من قبل اللاعب بالجميل اتجاه ناديه، لكنني وبشكل شخصي ما زلت أود رؤيته مع برشلونة أو الريال”.

وأثنى ماجر على مسيرة صلاح مع ليفربول، فقال “محمد أظهر كامل إمكانياته مع “الريدز”، وهو شيء لم يستطع فعله مع تشلسي”.

وتابع: “في ليفربول شعر صلاح بالرضا، وساعدوه على إخراج أفضل ما لديه في كرة القدم، ما جعل مسيرته رائعة”.