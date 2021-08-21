ماجر يُكرَّم في الكاميرون

حُظي أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر بِتكريم خاص في العاصمة الكاميرونية ياوندي، على هامش حضوره فعاليات قرعة كأس إفريقيا للأمم مساء الثلاثاء الماضي.

وكان وراء تكريم رابح ماجر منظمة الصليب الأحمر الكاميروني.

ويهدف هذا التكريم لاستغلال اسم رابح ماجر في الترويج للبطولة الإفريقية، ودعم العمل الإنساني. بِاعتباره أحد أساطير كرة القدم في القارة السمراء، إضافة إلى السمعة الجيدة التي يحظى بها في وسط اللعبة الإفريقي والعالمي.

وقُدّمت شهادة شرفية للنجم الجزائري نظير جهوده الإنسانية والخيرية التي يقوم بها من خلال الرياضة، بعد زيارة قادته لِمقر الصليب الأحمر الكاميروني، حيث تحدث مع المتطوّعين وشجّعهم على مواصلة العمل الإنساني والعطاء.

ويعد رابح ماجر من مشاهير الرياضة الذين كرّسوا أنفسهم للعمل الانساني، حيث سبق وأن تم تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة لِمنظمة “اليونسكو”، وكذلك الاتحاد الافريقي للعمل الإنساني. ما يعد استمرارا للعمل الدؤوب الذي يقوم به أسطورة كرة القدم الجزائرية في الجانب الخيري والإنساني .

ماجر- ميلا لقاء الأساطير

وشهدت مراسيم تكريم ماجر حضور نجم الكرة العالمية والافريقية الكاميروني روجي ميلا، الذي أبدى غبطته بتواجد صديقه ماجر، حيث آثر لقاءه وتبادل الطرفان الحديث بروح أخوية وودية، واستحضرا شريط الذكريات عن مشوارهما الكروي المشرف في ملاعب المستديرة الافريقية في الثمانينيات ومطلع التسعينيات.

وفي فيديو حصري للشروق، التقى ماجر مع روجي ميلا حيث تبادلا أطراف الحديث بطريقة ودية و نوستالجيا كبيرة، وقال ماجر بطريقة ودية : “ميلا سرق مني الكرة الذهبية في عام 1990 ، لقد كان محظوظا لأنه سجل الأهداف ورقص رقصته الشهيرة، لذلك توج بالكرة الذهبية بينما فزت انا بكأس افريقيا للأمم وتم حرماني منها، وصرح ماجر “ميلا يستحق الكرة الذهبية، ما قدمه للكاميرون و الكرة الافريقية أمر رائع جدا، لقد كان السفير الحقيقي للكرة الافريقية ونحن نحبه كثيرا في الجزائر”، ورد ميلا عن حديث ماجر وقال بأنه “مثال يحتذى به باعتبار كونه واحدا من أترابي وقدوة لايتو وبقية النجوم، ولذلك وجب احترامهم”.