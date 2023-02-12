-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ماخاشيف يحتفظ بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة

عمر سلامي
  • 122
  • 0
ماخاشيف يحتفظ بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة
ح.م
إسلام ماخاشيف ومنافسه الأسترالي أليكسندر فولكانوفسكي

احتفظ البطل الداغستاني، إسلام ماخاشيف، بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة”يو إف سي UFC” للوزن الخفيف.
وتمكن ماخاشيف من الحفاظ على لقبه بعد انتصاره منافسه الأسترالي، أليكسندر فولكانوفسكي، في المنازلة التي جرت في مدينة بيرث بأستراليا.

ونجح البطل ماخاشيف من الاحتفاظ بلقبه بإجماع الحكام بعد نزال استمر 25 دقيقة.

وقال البطل الداغستاني بعد المنازلة: “كنت أعتقد أنني في طريق لخوض نزال يسير، ولكن إلكيسي أثبت تحسنا وتطورا كثيرا”.

وأضاف: “عقب هذا الانتصار تعلمون الآن لماذا أنا رقم واحد في هذه اللعبة، لأنه لدي مهارات قتالية واضحة وقدرة كبيرة على الملاكمة.. أنا أفضل مقاتل في العالم في الوقت الحالي”.

وفاز إسلام ماخاشيف بجميع مبارياته خلال مسيرته الاحترافية الممتدة مدى 7 أعوام، إذ أنه لم ينهزم إلا مرة واحدة مقابل 23 انتصارا.

مقالات ذات صلة
رابطة الدوري الإنجليزي تتبرع للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

رابطة الدوري الإنجليزي تتبرع للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

تحديد المعاهد المعنية بتكوين رياضيي النخبة للتوظيف الاستثنائي

تحديد المعاهد المعنية بتكوين رياضيي النخبة للتوظيف الاستثنائي

وضعية مقلقة لنجوم “الخضر” قبل تربص مارس

وضعية مقلقة لنجوم “الخضر” قبل تربص مارس

أرقام قياسية لريال مدريد بعد التتويج بكأس العالم للأندية

أرقام قياسية لريال مدريد بعد التتويج بكأس العالم للأندية

بِالفيديو: ثلاثة أهداف لِبراهيمي في ظرف خمسة أيّام وتوقيع خرافي

بِالفيديو: ثلاثة أهداف لِبراهيمي في ظرف خمسة أيّام وتوقيع خرافي

3 أهداف في القائمة النهائية لجائزة بوشكاش

3 أهداف في القائمة النهائية لجائزة بوشكاش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد