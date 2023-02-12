ماخاشيف يحتفظ بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة

احتفظ البطل الداغستاني، إسلام ماخاشيف، بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة”يو إف سي UFC” للوزن الخفيف.

وتمكن ماخاشيف من الحفاظ على لقبه بعد انتصاره منافسه الأسترالي، أليكسندر فولكانوفسكي، في المنازلة التي جرت في مدينة بيرث بأستراليا.

ونجح البطل ماخاشيف من الاحتفاظ بلقبه بإجماع الحكام بعد نزال استمر 25 دقيقة.

وقال البطل الداغستاني بعد المنازلة: “كنت أعتقد أنني في طريق لخوض نزال يسير، ولكن إلكيسي أثبت تحسنا وتطورا كثيرا”.

وأضاف: “عقب هذا الانتصار تعلمون الآن لماذا أنا رقم واحد في هذه اللعبة، لأنه لدي مهارات قتالية واضحة وقدرة كبيرة على الملاكمة.. أنا أفضل مقاتل في العالم في الوقت الحالي”.

وفاز إسلام ماخاشيف بجميع مبارياته خلال مسيرته الاحترافية الممتدة مدى 7 أعوام، إذ أنه لم ينهزم إلا مرة واحدة مقابل 23 انتصارا.